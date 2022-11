Trabaja por coronar un sueño

Tiene 27 años. Nació en Chihuahua capital un 20 de noviembre, fecha que ya presagiaba la personalidad y destino de Tania Estrada Quezada: revolucionaria.

Estrada Quezada es la nueva Mexicana Universal Chihuahua, y será en mayo del 2023 cuando vaya por la corona nacional en el certamen que dirige Lupita Jones.

Creció en el en la comunidad de Basúchil, ubicado en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Guerrero, Chihuahua.

Entre valles y manzanos, rodeada de la naturaleza, la vida familiar y en el campo fueron la semilla para que Tania floreciera su vocación por expresar y alzar la voz.

“Desde pequeña me gusta participar en todo lo que me diera una voz. En mis primeros años de vida ingresé al único kínder que hay a los dos años, donde a los pocos meses gané la que sería mi primera corona”, dijo en entrevista para El Diario.

Capitana de escolta, monaguillo, niña presidenta por un día, certámenes de belleza,

bailarina de danza folclórica, atleta, son algunas de las actividades en las que Tania se enroló en sus primeros años de vida.

Con cientos de sueños plantados en el corazón, la comunicadora agradece la educación en valores que recibió de sus padres, con premisas de vida como el hecho de que “hay te tener los pies en la tierra y los abrazos abiertos para abrazar el cielo”.

Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciada en Ciencias de la Comunicación, además de ser Embajadora Turística de Chihuahua, es conductora de televisión y directora del Canal 13 News.

Sus primeros pasos fueron en Televisa Juárez, donde laboró durante cinco años. Estuvo en programas deportivos, programas de revista, entrevistas y noticieros.

Dispuesta en todo momento a lograr nuevas metas y enfrentar retos, la chihuahuense asegura la pasión y la disciplina son dos constantes en todo lo que ella realiza y se propone lograr.

“Todo implica trabajo, y dicen que cuando haces lo que amas no es trabajo, yo creo que sí, siempre hay que trabajar. Cuando creces en un lugar tan pequeño, la cotidianidad no da un panorama más amplio, no te permite muchas opciones, y a los 17 años me mudé a la ciudad de Chihuahua para continuar con mis estudios”, menciona Estrada Quezada.

A los 18 llegó a Ciudad Juárez, y como ella asegura “con una maleta repleta de sueños”.

En su pueblo, aun vive su padre, quien se dedica a la agricultura y ganadería. Ella es la menor de tres. Sus hermanos mayores son varones, empresarios que actualmente residen, al igual que su madre, en Denver, Colorado.

Empresaria y una mujer confeccionada por sueños y trabajo, la nueva Mexicana Universal Chihuahua, asevera que en su nuevo rol será una portavoz para inspirar y hablar de temas que impactan a otras mujeres, a otros seres humanos que tal vez están en comunidades pequeñas, como su hogar, y buscan salir y lograr metas.

“Quiero trabajar en ser una portavoz, que inspira a otros a trabajar por alcanzar su sueño, su meta. Tengo una gran responsabilidad, ser reina de belleza y ponerte una corona es como si te pusieran un gran altavoz, lo utilizas para comunicar”, dice Estrada.

De mirada solidaria hacia otras mujeres y un compromiso de sororidad intrínseca en ella, para Tania es importante no sólo dejar un mensaje de progreso entre su género, sino también busca inspirar a los hombres, con la idea de que “nuestro origen no define hasta donde vamos a llegar, que no sea una limitación para ir por tus metas”.

“Prepararme, educarme, cultivarme nunca va a estar demás; no descartó trabajar en la actuación pero mi fascinación es la conducción y todo lo que sume a mi desarrollo humano”, puntualizó la reina de belleza.

Síguela

Intagram

@taniaestradaquezada

@ Mexicana Universal Chihuahua

@Tania E Quezada

Mexicana Universal Chihuahua

Tania Estrada Quezada

1.72 cm

27 años

(Las medidas y el peso de las concursantes no se mencionan, debido a que el certamen prohíbe su difusión)