Rinden tributo a Olivia Newton- John en los AMAs

Ciudad de México.- En la ceremonia de los American Music Awards la cantante Olivia Newton- John recibió un tributo que conmocionó a los asistentes en el Microsoft Theater, en Los Ángeles.

Pink lideró este homenaje al interpretar la canción icónica "Hopelessly Devoted To You", mientras vestía una mascada rosa.

La intérprete de "You're The One That I Want" acumuló 10 American Music Awards en toda su vida, entre ellos Mejor Artista Pop, y Mejor Álbum Pop/ Rock. Incluso también fue anfitriona de la ceremonia en 1976, junto a Aretha Franklin y Glen Campbell.

Imagine Dragons también encendió el escenario de los AMAs al interpretar "Enemy", canción que ha estado en la lista Hot 100 de Billboard.

Esta banda está nominada en 5 categorías, entre ellas Mejor Álbum Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Grupo o Dúo Favorito.

Este año los American Music Awards cumplen 50 años, por lo que se esperan más sorpresas durante la noche.