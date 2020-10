Tom Holland publica primera foto como Nathan Drake de 'Uncharted'

Agencias

Ciudad de México.- El propio Tom Holland ha sido el encargado de publicar su primera imagen oficial como Nathan Drake en la adaptación cinematográfica de la popular saga de videojuegos Uncharted.

"Encantado de conocerlos. Soy Nate", es el escueto mensaje con el que el protagonista de la saga Spider-Man ha acompañado a la fotografía de su personaje en la esperada adaptación que relatará los orígenes de Drake, un joven cazatesoros que contará con la ayuda de su mentor Victor Sullivan, un personaje que estará interpretado por Mark Wahlberg.

El actor sigue rodando en una filmación que le ha hecho visitar varios países.

"El rodaje va muy bien. La película es como todo lo que soñé que sería", relató en un encuentro con los fans en Instagram el propio Holland hace tan solo unas semanas con motivo del estreno de El diablo a todas horas (The Devil All The Time), su nueva película en Netflix.

"No sé si han jugado a los videojuegos, pero yo fui un gran fan, y esto está yendo muy bien", aseguró Holland que tras terminar la filmación de este proyecto tendrá que afrontar el rodaje de la tercera película de Spider-Man en solitario.

El reparto del filme, dirigido por Ruben Fleischer, lo completan Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali y Tati Gabriell. Uncharted llegará a los cines en julio del próximo año.