Timothée Chalamet es el nuevo embajador de Chanel

Ciudad de México.- El actor Timothée Chalamet ahora es parte del mundo de Chanel, pues ahora es imagen de la fragancia Bleu, una de las más cotizadas de la firma.

En un comunicado la firma comentó que escogió a la estrella de Call Me by Your Name porque refleja el espíritu visionario y vanguardista que tiene como lema esta loción.

"Timothée Chalamet personifica el espíritu visionario y vanguardista del próximo capítulo de Bleu de Chanel: un hombre que no se limita a los límites ordinarios de la vida y busca más allá de lo visible", comunicó la firma.

Ésta es la primera vez que Chanel tiene a un embajador para el perfume Bleu, por lo que Timothée Chalamet marcará un hito en la historia de la firma.

"Desafiando las ideas preconcebidas de la perfumería masculina, la próxima campaña marca un hito para Timothée Chalamet, así como la casa de Chanel, marcando sincrónicamente el comienzo de nuevas eras para él como icono moderno y por el legado de Bleu", indicaron.

El perfume saldrá a la venta a finales de mayo a través de la página oficial de Chanel y también lo podrás encontrar en tiendas departamentales.