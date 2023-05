Anuncia la banda Sum 41 separación definitiva

Ciudad de México.- Los miles de fans de la banda punk-rock Sum 41 tiene un motivo para estar tristes esta semana, pues los integrantes del grupo canadiense tomaron sus redes sociales para anunciar que se separarán de forma definitiva.

La banda, famosa por rolas como "Fatlip" y "In Too Deep", tienen siete discos de estudio en su carrera. Y ahora, después de que salga el octavo, titulado Heaven and Hell, su ruptura será inminente.

"La banda nos ha dado algunos de los mejores momentos de nuestras vidas", escribieron los músicos en un comunicado de prensa. "Estamos eternamente agradecidos con nuestros viejos y nuevos fans, que nos han apoyado en todos los aspectos".

Sin embargo, aún falta mucho antes de que se despidan de los escenarios. Explicaron que además de cumplir con sus fechas pactadas para este año, su idea es lanzar su nuevo disco y, finalmente, realizar una última gira mundial para celebrar su carrera.

"Por ahora, nos emociona verlos a todos ustedes en el camino, y estamos con ganas de ver qué es lo que nos depara el futuro a cada uno de nosotros. Gracias por los últimos 27 años de Sum 41".

La banda Sum 41, que acaparó las listas de popularidad durante su debut, en 2001, gracias a su exitoso disco All Killer, No Filler, está compuesta actualmente por el vocalista y líder Deryck Whibley, y sus compañeros Dave Baksh, Jason "Cone" McCaslin, Tom Thacker y Frank Zummo.