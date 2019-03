Tiene Dumbo familia disfuncional

Los Angeles— Como en la mayoría de sus películas, Tim Burton disfrutó de una familia disfuncional en ‘Dumbo’.

"En general no sé qué sería una familia funcional o un ser funcional. Todos somos disfuncionales en cierto momento. Y así lo sentí y a sí abracé esta historia, y a esta maravillosa gente, y a estos maravillosos colaboradores, actores. ¡Vaya! fuimos como una familia disfuncional", fue como definió el californiano a toda su tropa.

Bromista e irónico, el creador de ‘El Cadáver de la Novia’ y ‘El Joven Manos de Tijera’ reunió a Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Eva Green, Finley Hobbins y Nico Parker para dar una conferencia sobre el filme del pequeño elefante que vuela.

"Es apremiante entender que lo que en una película originada en los 40 se habla, que era la no aceptación a un ser distinto, o el prejuicio a alguien diferente, sigue existiendo. Y me parece que de ahí la observación de Tim, que es necesario entender que tenemos qué seguir trabajando en ser más familia y menos prejuicio", comentó Keaton.

"¡Vaya! Fuimos disfuncionales y lo seguiremos siendo porque los estándares no deberían existir. Tim nos muestra con un mensaje muy contundente que ya es necesario entendernos y eliminar esos conceptos abstractos de lo correcto y lo incorrecto para aceptar a quien es distinto", añadió Farrell.



Raelidad fronteriza

Tanto en la cinta original como en su remake live action, ‘Dumbo’ es separado de su madre en una escena crucial.

A Burton se le lanzó la pregunta si podría entenderse como metáfora a las situaciones fronterizas donde niños son apartados de sus madres, pero él fue enfático.

"No necesariamente, es más global, pero si aplica porque así lo entiendes, ¡qué bien! Aunque. ¡Uff! creo que yo debí haber sido separado de mi familia (cuando era niño)", expresó Tim, generando carcajadas.

"Ya, en serio", añadió Keaton. "Sí, tenemos qué pensar en el horror que vive la frontera hoy en día con esas situaciones. Es una pena ese suceso y más. Deberíamos estar más unidos y pensar en el bien que podemos hacer. hay decisiones (presidenciales) horrorosas". Dumbo se estrenará el 29 de marzo.

Se burlan de caída de Danny

Danny DeVito, quien sufrió una caída durante la promoción de ‘Dumbo’ en la Ciudad de México, no se salvó de las bromas.

Cuando subió al estrado, Tim Burton exclamó: "¡Genial, no se cayó".

Michael Keaton, en cambio, hizo movimientos simulando precipitarse al suelo, imitando el tropiezo del veterano histrión.

Ante las risas de todos, DeVito sólo expresó: "Como siempre, eres un payaso, Keaton".