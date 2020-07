¿Te gustó la obra 'Hamilton'? nuevo documental mostrará de dónde vino

Associated Press

Nueva York.- El dramaturgo, actor y compositor Lin-Manuel Miranda sigue la grabación en vivo de su triunfante musical de Broadway "Hamilton", con un documental que muestra sus impresionantes habilidades de improvisación en el hip-hop en "We Are Freestyle Love Supreme".

Las representaciones de Freestyle Love Supreme ofrecen momentos emocionantes y creativos en los que los artistas tejen canciones con palabras aleatorias y sugerencias de la audiencia como "lavaplatos" o "mantequilla de maní".

El director Andrew Fried encendió su cámara en 2005 cuando la compañía realizó una serie de espectáculos en el Festival Fringe de Edimburgo, y luego trazó el desarrollo del grupo a lo largo de los años, culminándolo con una carrera de Broadway en 2019. En su crítica, la escritora de películas de Associated Press, Lindsey Bahr, lo calificó de "esencial" para los discípulos de Miranda.

Miranda describe al grupo de improvisación como una chispa creativa crucial para sus espectáculos escénicos más formales, que incluyen los galardonados con el premio Tony "Hamilton" e "In the Heights".

"A menudo he llamado en broma a Freestyle Love Supreme como el grupo muscular opuesto de mi escritura", dice Miranda a The Associated Press. “El hecho de tener esta otra producción artística me obligó a estar presente y crear letras en el acto. Me hizo un mejor escritor ".

La pandemia de virus y los llamados a la justicia social han revuelto los horarios originales para el documental y "Hamilton". Disney había querido que "Hamilton" estuviera en los cines en octubre, pero lo puso en Disney Plus y lo movió para que coincidiera con el Día de la Independencia. Se suponía que "We Are Freestyle Love Supreme" saldría primero en junio, pero eso se retrasó hasta el viernes a raíz de las protestas del Black Lives Matter.

Miranda no ha estado estresado por los cambios y está realmente aliviada de que "Hamilton", el programa que todos han estado clamando por ver, haya llegado primero. "Todo está sucediendo de la forma en que se supone que debía suceder", dice. "Estoy realmente agradecido de que Hamilton salga primero".