Suma Chris Noth cuatro denuncias por abuso sexual

Ciudad de México— Al parecer no fueron solo tres mujeres por las que abusó sexualmente Chris Noth, pues la cantautora Lisa Gentile señaló que también fue una de sus víctimas.

De acuerdo con el portal Variety, fue a través de una conferencia de prensa con la abogada Gloria Allred, la joven alegó que en 2002 el actor le ofreció llevarla a su casa luego de haber cenado con él y tras haber tenido una buena relación, aceptó.

"Comenzó a besarme casi de inmediato. Luego se apoyó contra la encimera de la cocina y me atrajo a la fuerza contra él; estaba babeando sobre mí.

"Empuje sus manos hacia abajo mientras él empujaba las mías hacia arriba. Estaba tratando de que se detuviera. Luego obligó a mis manos a levantar su camisa exponiendo su vientre y luego empujó aún más fuerte mis manos hacia su pene. Finalmente me las arreglé para alejarlo y escapar de su agarre y grité: 'No, no quiero esto'", relató.

Asimismo, afirmó que la estrella de Sex and The City la amenazó diciendo que si alguna vez le contaba lo sucedido arruinaría su carrera y la incluiría en la lista negra del negocio.

Lisa Gentile aclaró que conoció a Chris Noth en 1998 en el restaurante Da Marino en la ciudad de Nueva York debido a que él era un cliente habitual y ella amiga del propietario.

Esto salió a la luz, luego de que dos mujeres anónimas dijeron a The Hollywood Reporter que fueron agredidas por el histrión en distintas ocasiones, en 2004 y 2015. Posteriormente, una tercera mujer habló con The Daily Beast, alegando agresión sexual en 2010.