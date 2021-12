Confirma Dulce más hijos no reconocidos de Juan Gabriel

Ciudad de México.— Luego de las declaraciones de Jesús Salas, exrepresentante de Juan Gabriel, donde aseguraba la existencia de dos hijos más del cantante, que nunca fueron reconocidos, fue Dulce quien confirmó la información.

"Claro que sí, hay una persona, un niñito chiquito y uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto, su gran orgullo, ese nunca va a salir tampoco porque a él no le interesa. Él es un muchacho triunfador, lo heredaron en vida, era el gran orgullo de su padre. Un muchacho guapísimo, además. Y sí, tiene más hijos”, dijo la cantante.

Dulce también contó que contaba con fotos del hijo médico, pero le robaron el teléfono y no las pudo recuperar.

"A mí él me platicaba, nada más. Él me contaba. Y sí sé que hay una criaturita, que es pequeño. Sé que hay otro que tuvo con una muchacha allá en Estados Unidos, de ese no se sabe tampoco nada. Pero quién sabe cuántos más habrá regados por ahí, porque no les interesa la fama. Si les fueran a dar mucho dinero, a lo mejor sí, pero si no, ¿para qué? ¿Para qué van a quebrar su intimidad, su privacidad?”

Dulce confesó si en algún momento Alberto Aguilera, nombre real de Juan Gabriel, le propuso convertirse en madre de uno de sus hijos.

"No, no. Quería que me fuera a vivir con él, a lo mejor sí traía ahí la maña ahí por dentro, me decía: ‘vente a vivir conmigo a donde tú quieras, a Santa Fe, a Miami, te regalo la casa, pero vente para que criemos a los niños juntos’. Yo le decía que no podía, que estaba casada. ‘No importa, que ahí te visite de vez en cuando tu marido, vente con tu hija para que los niños crezcan juntos’, me decía. Pero no, no. Siempre que venía me buscaba para juntarnos y ser mamá de los niños”

Finalmente, la cantante opinó sobre el reciente problema que tuvo Joan Aguilera al ser detenido tras golpear a su mamá.

"Yo creo que fueron muchachos a los que les faltó tiempo de calidad con su padre y, no sé si tuvieron, mamá. Pero eran muchachos que necesitaban más amor, más protección, más cuidados. Me da pena porque los conocí chicos, pero esperemos que compongan su camino y que les vaya mejor”.