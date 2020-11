Sofía Castro da positivo a coronavirus

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Recientemente Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, contó en redes sociales que tiene Covid.

La actriz de 24 años platicó a través de stories de Instagram sus síntomas.

"Un doctor me dijo que son 15 días de cuarentena después del primer síntoma y ese lo tuve el jueves por la noche de la semana pasada".

Desafortunadamente, la enfermedad le ha provocado fiebre, náuseas, dolor de cabeza y falta de oxígeno.

"Estuve un poco malita, me dio calentura, mucho dolor de cabeza, náuseas y la sensación de no poder respirar. Me quedé sin olfato y sin gusto", contó.

La joven se encuentra aislada en su casa recuperándose y siguiendo todas las recomendaciones de su médico de cabecera.