Ciudad de México— Álex Fernández Jr. confesó que, en cuestión artística, escucha más a su abuelo, Vicente Fernández, que a su padre, Alejandro Fernández.

Así lo dijo al presentar su primer álbum, ‘Sigue la Dinastía’, en un showcase.

“Yo amo a mi papá, lo respeto muchísimo, es un gran cantante, pero mi abuelo me escuchó en un estudio de grabación en su rancho y me dijo que me iba a lanzar de cantante”.

“Por eso es que todo ha sido conforme a mi abuelo, él ha sido el que ha manejado mi carrera. Mi papá me apoya al 100 por ciento, y yo igual, sí me da consejos y todo, pero en este sentido sí estoy más como con la educación de mi abuelo”, declaró en conferencia de prensa.

El cantante también explicó que el álbum con el que debuta fue estructurado en gran parte por su abuelo, quien escogió ocho de las 11 canciones. Durante el pequeño show, que hizo antes de la conferencia, Fernández interpretó ‘Te Amaré’ y ‘Como Queriendo y No’, vestido de traje negro con adornos dorados y sombrero.

“Me dieron a elegir qué género quería cantar y escogí este, y, con excepción de mi abuelo, todo el mundo me decía que era mala idea, que era anticuado y que las tendencias eran diferentes, pero es la música que me gusta, puedo ser auténtico y por eso decidí irme por este camino”. “Yo nunca voy a cambiar de género, ya sea por tendencias o hacer algo que no me guste nada más porque es la moda”, afirmó Fernández.

El apoyo que recibe de parte de su disquera también fue muy notorio, pues Roberto López, presidente de Sony Music Entertainment, estaba presente e hizo una pequeña introducción a un video grabado por el mismo Chente, en el que felicitaba a su ‘Potrillito’, detalle que Álex agradeció.