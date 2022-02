Serán Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes presentadoras de los Oscar

Nueva York.- Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes están ultimando los detalles para presentar los Premios de la Academia de este año, dijeron varias fuentes a Variety.

Las tres comediantes parecen ser las únicas presentadoras en la mezcla para la entrega de premios de marzo, a pesar de varios escenarios que los creativos de la transmisión han estado sopesando. El productor Will Packer ha estado en reuniones durante semanas tratando de encontrar la receta adecuada para la noche más importante de Hollywood.

A Packer se le ha encomendado la tarea de devolver la emoción a las festividades y aumentar la audiencia, lo cual es parte de la razón por la que los Oscar están buscando artistas con algo de chispa para mantener a los espectadores interesados después de no tener un anfitrión durante dos años consecutivos. En Sykes, Hall y Schumer, Packer ha seleccionado un equipo exclusivamente femenino con gran atractivo y habilidades cómicas.

Schumer ha recibido 12 nominaciones a los Premios Primetime Emmy, ganando en 2015 por su exitoso programa de Comedy Central, "Inside Amy Schumer". El año pasado, Schumer tuvo un papel en "The Humans" de A24, la adaptación de la obra de Stephen Karam, que también dirigió. En 2022, Schumer protagonizará la serie de Hulu de 10 episodios "Life & Beth".

Hall ha aparecido en la serie de películas "Scary Movie", "The Best Man", "Little" y "The Hate U Give". También protagonizó "Girls Trip", que produjo Packer. Ha estado disfrutando de un resurgimiento considerable desde que se estrenó su película independiente "Support the Girls" en 2018. Llamó la atención en el Festival de Cine de Sundance este año con actuaciones en "Master" y "Honk for Jesus, Save Your Soul".

Sykes ha aparecido en televisión en "The New Adventures of Old Christine", "Curb Your Enthusiasm" y "Black-ish". También ha aparecido en películas como "Down to Earth", "Río" y "Bad Moms".