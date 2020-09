Se vuelve Sarah Paulson enfermera asesina

Netflix / Sarah Paulson

Ciudad de México— La sádica enfermera Ratched, ese icónico personaje creado por Ken Kesey en su novela "One Flew Over the Cuckoo's Nest" y que Louise Fletcher inmortalizó en la pantalla grande en la cinta Atrapado sin Salida (1975), es una de las antagonistas más memorables que haya dado el séptimo arte.

Sin embargo, ¿cómo llegó esta despiadada mujer a dirigir la sala de un hospital psiquiátrico en el que intimidaba a sus pacientes y aplicaba en ellos crueles procedimientos, como la lobotomía?

El origen de este personaje se conocerá gracias a Ryan Murphy (American Horror Story), la imaginación de Evan Romansky y la actuación de Sarah Paulson en Ratched, que llegará a Netflix este viernes.

"Es una idea imaginaria de cómo hubiese sido su vida antes de llegar al hospital", explicó Paulson.

"Es una bendición y una maldición interpretarla, porque creo que mucha gente va a estar buscando al personaje que hizo Louise Fletcher, pero no van a encontrarlo y no quiero que se vayan a desilusionar".

La historia comienza en la posguerra, en 1947, cuando una joven Mildred Ratched busca a como dé lugar conseguir un trabajo en el hospital Lucia como medio para reunirse con alguien a quien ama.

"Cómo va a funcionar eso, cada pequeño detalle, todo se revelará y evolucionará en relación con la gente con que tenga contacto y por las complicaciones que surjan al tratar de lograr su cometido.

"Sí hay un plan, considerando que tiene que meterse a trabajar en ese hospital, aunque después no está segura de lo que sucederá", adelantó la actriz en la charla virtual de la Television Critics Association.

Al llegar a la institución mental Mildred conocerá al Dr. Hanover (Jon Jon Briones), médico que somete a controvertidos tratamientos a los pacientes, entre ellos, Edmund Tolleson (Finn Wittrock), un asesino serial, y Charlotte (Sophie Okonedo), paciente con personalidad múltiple.

"Veo a Mildred como una ayuda, no conozco ningún otro lado de ella. Mi salvador real ha sido Hanover.

"Él es quien me ha llevado a tratar de ser sólo una persona en mi vida, y... no diré más para no revelar cosas de la historia", dijo Okonedo, en exclusiva.

En el elenco también están Sharon Stone, quien da vida a Lenore Osgood, madre de un paciente; Vincent D'Onofrio, como el Gobernador George Wilburn, y Cynthia Nixon, directora de campaña.

"Desde Sex and the City he hecho roles complicados, y creo que es justo decirlo, a gente trastornada, ¡y son divertidos! Para mí, darle vida a Gwendolyn fue como una desviación porque la veo como un haz de luz.

"De Mildred para abajo todos lidian con demonios, contradicciones, traumas e impulsos que tratan de controlar, así que fue interesante dar vida a quien trata de llevar a Mildred a la luz y que le dice: 'Hay una vida maravillosa para ti si tan sólo la ves'", expresó Nixon.

Grabada en locaciones de Big Sur, California, Ratched cuenta con la producción ejecutiva de Michael Douglas, quien también produjo el filme original, de Milos Forman. Murphy dirigió el primer episodio.

"No he escuchado nada de los actores que participaron (en 1975), tampoco los busqué, no sé si alguien lo hizo, pero yo pensé en Louise Fletcher todos los días de grabación y espero que en la próxima temporada tengamos un poquito de ella en el show", dijo Paulson.