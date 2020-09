Tendrá 'El Loco' Valdés su bioserie

Reforma

Monterrey— Antes de fallecer, Manuel ‘El Loco’ Valdés dio luz verde a un futuro proyecto.

El comediante, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, cedió legalmente los derechos a su nieto Iván Valdés para que desarrolle una serie en la que desea incluir a Verónica Castro, pues, dijo, fue el amor de su vida.

En un video de este encuentro, compartido por su nieto, se ve al legendario humorista sentado en una cama de hospital, pluma en mano, y se escucha la frase: "Muy bien, señor, gracias por firmarme. Es su serie".

De acuerdo con Iván, su abuelo estampó la rúbrica meses atrás, durante el último día del tratamiento paliativo que recibió en el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México.

"Cuando le llevé los documentos al hospital fue porque él me lo solicitó. Fue pasando su cumpleaños (29 de enero). Ya teníamos los documentos antes, listos, pero cuando le dieron las radiaciones reaccionó favorablemente y estaba muy lúcido", explicó.

"Me dijo 'después de este sustito, me gustaría que me trajeras los documentos para que lo de la serie quede listo y que no haya trabas cuando no esté'. Dijo 'tráeme los documentos'. Le dije 'pero lo voy a grabar porque no me van a creer que usted me lo pidió', por eso grabé todo".

Este proceso se realizó conforme a la ley, aseguró Iván, y como testigos tuvo a su tía Norma Valdés, a la enfermera Pilar y al doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia.

"Mismo mi abuelo me dijo: 'Nadie te va a creer, por eso te lo voy a firmar de una vez'. Mi abuelo era un sabio".

Aunque grabó en video la cesión de derechos, sólo compartió unos segundos del clip para respaldar su dicho y evitar malentendidos.

"Son los derechos de sus anécdotas para hacer la bioserie de una época de su vida que me pidió específicamente que contara", indicó.

Inicialmente, Iván pensaba escribir un libro basado en la historia de su famoso abuelo; el proyecto cambió.

"Me dijo 'si están de moda las series, ¿por qué mejor no haces una?'. Le dije 'encantado'. Y grabamos horas de anécdotas que quería contar".

El primer homenaje póstumo que le hará es un documental casi listo, titulado Loco.

"Lo está realizando mi primo Francesco Taboada, quien hizo la película de Tin Tan (2010) y también la de Los Últimos Zapatistas (2002)", informó.

Iván vivió muy de cerca los últimos 20 años del papá de Cristian Castro.

"Tantas giras, aviones, hoteles... Tantos lugares juntos por todo México y Estados Unidos, y obviamente tuvimos momentos padrísimos en los que me contó cosas que nunca le había contado a nadie.

"Él me dijo: 'No quiero morirme sin que nadie sepa mi historia'. Le dije que me dejara plasmarlo en un libro. Primero hicimos grabaciones de voz pero después hicimos video".

La intención de "El Loco" era participar en su propia serie con un cameo realizando algún personaje.

"Me dijo: 'El único que me conoce más que nadie eres tú'".