Se lanza Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, contra Enrique Guzmán

Pablo Moctezuma por fin rompió el silencio y dio su posición sobre las polémicas declaraciones de su hija, Frida Sofía, quien acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de haber abusado de ella desde que era niña, publicó Infobae.

En entrevista para De Primera Mano, el empresario tuvo que ser claro y conciso sobre su hija. Lo primero que hay que resaltar es que la relación entre el ex de Alejandra Guzmán y el icono del rock n’ roll mexicano en los años 60 nunca ha sido la mejor. Estas tensiones ahora han aumentado, por lo que Pablo Moctezuma, como padre, declaró que no duda de Frida Sofía y cree en su palabra “al cien por ciento”.

Por otra parte, Moctezuma confesó que nunca supo de estos supuestos abusos. Él formó parte del público que se enteró a través de la serie de entrevistas que Gustavo Adolfo Infante ha publicado de Frida Sofía. Sin embargo, aunque le caló en lo más profundo saber que su primogénita fue víctima de abuso, expresó que Enrique Guzmán le ha parecido un “tipo desagradable”, que “ha sido un abusivo” desde siempre.

Luego de eso hizo referencia a la entrevista de Ventaneando donde Enrique Guzmán fue a dar la cara y a negar que alguna vez tocara a su nieta. Las respuestas del cantante molestaron mucho a Pablo, quien aseguró que le daba pena que “se hace el sufrido”.

También mencionó los constantes ataques que recibe por parte de la opinión pública donde le cuestionan por qué no hacía nada por su hija. Pablo quiso dejar en claro que nunca ha querido dar declaraciones al respecto porque no gusta de la vida pública; no obstante, dada la magnitud de la situación, “llega un momento en el que hay que salir a defender lo que quieres”.

Fue entonces que expresó el profundo cariño que le tiene a Frida, que es su “niña” y que le hubiera encantado estar más con ella, pero que no fue posible porque “le fue robada” y el responsable de ello fue Enrique Guzmán (en muy buena medida). Pablo quiso que recordaran que el cantante fue el que tuvo la “estúpida idea” de alejar a Frida Sofía de él y que le pusieran el apellido Guzmán en lugar de Moctezuma.

Los ataques de Pablo Moctezuma contra Enrique Guzmán todavía continuaron, y es que el padre de la cantante y modelo estaba indignado con la noticia de este presunto abuso. Opinó que el cantante de rock n’ roll “siempre ha sido un intoxicado” e insinuó que su rompimiento con Alejandra Guzmán se debió, en buena medida, a la influencia de Enrique.

A partir de este punto, Pablo comenzó a confesarse más sobre todo lo que vio y vivió durante su romance con la cantante de Hacer el amor con otro. Fue así que hizo fuertes declaraciones sobre que Enrique Guzmán también fue abusivo con Alejandra, llegando al grado de golpearla y estafarla.

Por otra parte, aprovechó la oportunidad para rememorar cómo fueron los inicios de su relación con Alejandra, además de los inicios de su carrera. Pablo aclaró que conoció a la rockera cuando esta todavía no era famosa, pero tenía deseos de hacer su carrera musical.

El problema es que nunca recibió apoyo de Enrique Guzmán. Según declaraciones de Moctezuma, Alejandra tuvo que abrirse camino en el medio por su cuenta No obstante, luego de que la intérprete de Eternamente bella comenzara a tener éxito, hubo un cambio radical de Enrique hacia ella: comenzó a llenarla de cariño y atención.

Por otra parte, se mostró sorprendido por las declaraciones que hizo Enrique Guzmán sobre que las adicciones de Alejandra fueron culpa de Frida Sofía. Él opinó que más bien era responsabilidad de su padre e insinuó que este la incitaba a consumir dichas sustancias.

Admitió que Alejandra sí le ha hecho mucho daño a Frida Sofía, pero está seguro de que no fue su intención. También se lamentó por no haber actuado en su momento y no haber sido más insistente para pelear por su hija y poder estar con ella. “A mí me rompen el alma”, dijo; también mencionó que su hija le ha cuestionado constantemente que nunca “la salvó”.

Cuando le preguntaron si no sabía absolutamente nada sobre este supuesto abuso sexual, Pablo reiteró que nunca estuvo al tanto. Además, de haber tenido de frente a Enrique Guzmán cuando se enteró, lo habría matado y le habría sacado los ojos.

Desconoció si su hija comenzará un proceso legal en contra del cantante de rock n’ roll. Sin embargo, se mostró orgulloso por el valor de Frida Sofía. Fue así como confesó que, dos semanas antes de que comenzaran a publicar su entrevista, Pablo estuvo con Frida en Miami.