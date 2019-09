Río de recuerdos

Una conexión musical entre el pasado y el presente, entre dos épocas y dos generaciones, es la que hizo el cantante juarense Alejandro Rivera al tomar la música y las letras de Beto Lozano para revivirlas y homenajearlas con la calidez de su voz.

Fue el tema Moriré en el Río del fallecido cantautor, quien marcó toda una era musical en la frontera, el que despertó en el joven de 26 años la inquietud de retomar sus canciones y de darles un estilo contemporáneo en un disco tributo.

“Escuché Moriré en el Río meses después de que mi mamá murió y me identifiqué mucho con la letra. Yo no la conocía, entonces la busqué en Internet y pregunté quien la cantaba”, explica Rivera –vía telefónica– a El Diario de Juárez.

Aunque separado por más de dos décadas de Beto Lozano, Alejandro cuenta que la conexión con su música para la creación y el lanzamiento de su disco Tributo a Beto Lozano (2018) no pareció ser por casualidad ni azar, sino por destino.

Cantante desde los 11 años por motivación de su madre, el intérprete descubrió su pasión por la cuarta de las artes al integrarse al coro de la iglesia Jesús Médico cuando era niño. Al crecer, tomó la decisión de unirse a la Rondalla Amantes del Recuerdo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).





Disco Tributo a Beto Lozano de Alejandro Rivera (2018)





Arte: Luis Colomo

Producción musical y arreglo de instrumentos: Federico Valdez

Voces: Abraham Domínguez y Jaqueline Carrillo

Canciones: Moriré en el Río, Tarde (con Abraham Wolf), La Luna y la Rosa, San Valentín, Un Amor, Disimulamos (con Hey Selene), Amor Querido, Vanas Esperanzas, Amor Te Extraño y Novia Linda





Reviven su legado





Allí, donde varias generaciones de guitarristas, compositores y cantantes han coincidido, Rivera conoció a Gabriel Téllez Lozano, nieto directo de Beto Lozano.

“Fue una conexión energética. No sé. Tenía tantas ganas de interpretar esas canciones, principalmente por Moriré en el Río. Cuando conocía a Gabriel, conocí un poco más del artista, conocí a la familia y me vi en la necesidad de adaptar la música de Beto Lozano a un estilo más moderno para que las nuevas generaciones la escucharan”, expresa.

Gracias a su amistad con Gabriel el joven conoció a la viuda de Beto Lozano, Gloria Estela Galván, con quien el cantautor de Amor Querido, La Luna y la Rosa, Vanas Esperanzas y Novia Linda estuvo casado durante 25 años –desde 1971 y hasta 1996– y tuvo cuatro hijos: Araceli, Norberto, Grisel e Israel.

“Lo primero que hice fue preguntarle a la esposa de Beto Lozano acerca de los derechos de autor. Ella me dijo que no había ningún problema, que ella me daba el permiso para realizar el disco tributo”, asegura.

Teniendo el permiso para realizar álbum Tributo a Beto Lozano, Rivera comenzó a grabarlo a finales de 2017 y lo lanzó en junio de 2018 con una selección de 10 canciones, arreglos de Federico Valdez y la participación de los cantantes Abraham Domínguez y Jaqueline Carrillo.





Un momento para la historia

Para la presentación oficial del disco, Alejandro organizó un concierto el 2 de diciembre de 2018 en el Teatro El Paseo e invitó a la familia Lozano, que perdió a Beto a causa del cáncer el 28 de diciembre de 1996, a escuchar la nueva versión de temas como: Tarde, Un Amor, Disimulamos y Amor Te Extraño.

“Las personas me agradecieron muchísimo que le dedicara tiempo a hacerle un tributo a Beto Lozano porque es un ícono musical de la frontera al igual que Juan Gabriel, sólo que la mayoría de las nuevas generaciones no lo conoce”, platica.

A la par del lanzamiento de su disco, Alejandro grabó en el Cine Victoria el video de la canción Moriré en el Río. Eligió el lugar ubicado en la zona centro porque busca demostrar que, al igual que con la música, hay muchos recuerdos que los artistas pueden rescatar a través de su arte.

La última presentación que realizó Rivera del disco fue el pasado sábado 3 de agosto en el Foro Café; puedes escuchar las canciones del álbum en la página oficial de YouTube del cantante (Alejandro Rivera).





Alejandro Rivera

Cantante





Nombre: Alejandro Rivera Rodríguez

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 18 de enero de 1993

Edad: 26 años

- Formó parte de la Rondalla Amantes del Recuerdo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) durante cuatro años

- Estudió en la primaria México 68, en la Escuela Secundaria Técnica Número 48, la preparatoria en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y en la UACJ la licenciatura en Diseño Gráfico





Redes sociales





Facebook: @18alejandrorivera

Instagram: @alejandrorivera.r

YouTube: Alejandro Rivera





Beto Lozano

Compositor, cantante y músico





Nombre: Norberto Lozano

Lugar y fecha de nacimiento: Canatlán, Durango, el 8 de enero de 1948

Fallecimiento: el 28 de diciembre de 1996, a sus 48 años, a causa del cáncer

- Vivió la mayor parte de su vida en Ciudad Juárez

- En 1966 se integra a Los Silver Boys –que más tarde cambiarían su nombre a Los Silver–

- En 1970 lanza junto con Los Silver su primer material discográfico, del que desprenden éxitos como Amor Querido, La Luna y la Rosa, Vanas Esperanzas y Novia Linda

- En 1971 contrae matrimonio con Gloria Estela Galván, con quien tuvo cuatro hijos: Araceli, Norberto, Grisel e Israel

- En 1985 forma su agrupación, la Banda Lozano

- A lo largo de su carrera musical compuso cerca de 480 canciones





















