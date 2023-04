'Revive' TikTok a figuras de antaño

Ciudad de México.- Érika Buenfil, Thalía, No Te Va Gustar, Fleetwood Mac, Maribel Guardia, Natasha Bedingfield y A-Ha son algunas de las estrellas "maduritas" que han resurgido en TikTok con un gran segundo aire, ya que además de complacer a su audiencia cautiva se han posicionado ante los jóvenes.

Gabriel Llano, director de operaciones musicales en LATAM de la red social de videos cortos, explicó que el fenómeno obedece a la oportunidad, gusto del usuario y tipo de contenido, además de la suerte.

"Ofrecemos esta oportunidad para que todos estos artistas de antaño, por decirlo así, tengan una nueva forma de comunicarse. Antes dependían de canales básicos de comunicación, como radio, prensa, televisión y la comunicación era de una sola vía, con su noticia, su papel era pasivo.

"Ahora, con TikTok, es un canal de doble vía, en donde obtienen información inmediata respecto a lo que generan", explicó Llano en entrevista.

Esto ha desencadenado una ola masiva de descubrimiento de artistas o de personas que no eran tan populares en audiencias jóvenes y que se han reposicionado, con una visibilidad inusitada, tal como ha sucedido con la actriz Erika Buenfil y el cantante Chayanne.

"Está padre que nosotros podamos crecer y tener otro tipo de público. Es audiencia, es entretenimiento y, ¿por qué no?, es una nueva forma de trabajo. La edad no importa, lo que importa es ser creativo y tener las ganas de ir creando cosas nuevas.

"De pronto me llegaron muchísimas peticiones de videos, de mensajes, de trabajo que no veía como mío, porque soy actriz, y yo feliz de que haya otro tipo de público en mi vida, porque soy señora, y señora de telenovelas, pero también me encanta la parte de 'soy la señora de las plataformas'", observó Buenfil.

TikTok hizo viral a Fleetwood Mac, banda cuyo máximo éxito data de los 70, con un clip donde un usuario usa "Dreams".

La canción "Venganza", del grupo uruguayo No Te Va Gustar, fue reproducida a raíz de un clip contextualizando el Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Ya no se diga Bacilos, cuyo tema "Caraluna", original de 2002, fue uno de los éxitos del verano del año pasado dentro de los "revivals".

De acuerdo con el estudio El Poder de TikTok, casi la mitad de las personas (47 por ciento) añaden a sus favoritos la pieza que sale en el clip que ven, e incluso, siguen al artista si les gusta.

Gilberto Pedraza, especialista en marketing con experiencia en firmas como Ocesa y Sony Music, señaló a los veteranos A-Ha, con "Take on Me", y a Matthew Wilder, con "Break My Stride", como otros ejemplos de nuevos "momentum" con la plataforma.

CATAPULTADOS

Natasha Bedingfield

Su "Unwritten" (2004), en 2021, fue usada para desafíos, por lo que incrementó su número de usuarios, escuchas y seguidores en Spotify, Twitter e Instagram.

Nathan Apodaca

Conocido como El Cholo Aliviando, recibió una camioneta de parte del grupo y premios de patrocinadores, por haber hecho el video viral de "Dreams".

Queta Lavat

La actriz, de 94 años, consiguió atención nacional por sus recetas en TikTok, y ya tiene más de 700 mil seguidores y cuatro millones de vistas.

Alexis Ayala

El actor de telenovelas registra casi dos millones de seguidores y ha causado sensación por sus clips divertidos, románticos y hasta de consejos.

A-Ha

Con su canción "Take on Me", generó en los dos últimos años más de 100 mil videos con distintas dinámicas y regresó al grupo a las listas de popularidad de Billboard.

Metallica

Sus fans impulsaron "Nothing Else Matters" y "Enter Sandman", lo que generó que el grupo duplicara seguidores, de 1 a 2 millones y obtuviera más de 600 mil likes con estos clips.

Carlos Ponce

Ha realizado clips con amigos y con escenas retro de novelas, así como comentarios simpáticos y en 3 años llegó a los 2 millones de seguidores.