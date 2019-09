Revive con rap Moriré en el Río

Crecer con la música de Beto Lozano, quien le cantó al amor, a la perdida de un ser querido y al Bravo, inspiró a los artistas urbanos Mc Crimen y Carlos 'Estrago' para crear una nueva versión de 'Moriré en el río'.

"A mí me gustaban mucho las canciones de Beto Lozano, porque mi padre siempre me inculcó esta música, pero también me gustaba el rap y el hip hop, que era lo escuchaba en las calles, así que al compartir el mismo sueño con ‘Estrago’ decidimos hacer la canción”, platica Aarón García, conocido como Mc Crimen en entrevista para El Diario.

Aarón o Mc Crimen, creció en las calles rodeado de un ambiente de pandillas, hasta que a la edad de nueve años descubrió el talento que tenía para crear versos y decidió guiar sus pasos para ser compositor de rap.

Su padre quien era un fanático de la música de Los Silver, de quien heredó el talento y quien siempre tuvo la inquietud de componer un tema con Beto Lozano, fue su mayor soporte.

Tras la perdida de su figura paternal, decidió cumplirle su mayor anhelo y en conjunto con ‘Estrago’ decidieron contactar a Beto Lozano.

Así fue como en el 2013 nacieron las rimas de 'Moriré en el río' musicalizadas con la balada original que fue una de las más conocidas en la trayectoria de Beto Lozano ícono musical juarense

“Nos inspiramos en la canción de Beto Lozano, pero la partimos en dos. La primera escrita por mí cantándole a un amor que fallece y la segunda por ‘Estrago’ que le canta a una mujer que lo abandonó, pero agradeciéndole por compartir parte de su vida con él”, agrega el rapero de 33 años.





Prepara video





Para Mc Crimen cumplir el sueño de su padre, el pilar que lo sostiene desde el cielo, fue su mayor prioridad y tener la oportunidad de coincidir con Beto Lozano ‘Junior’ ha sido un gran acierto en su vida.

Ahora apoyado por Miguel Ángel Gallardo Bernal, un amigo muy cercano a la familia lozano, dio su siguiente paso que es Homenajear a Norberto con el video musical de la nueva versión de ‘Moriré en el río’, idea que significo mucho para Beto Junior.

“En cuanto me propusieron la idea, yo nomás dije que sí, porque para mí es muy bonito que el trabajo de mi papá los haya inspirado a ellos”, platica Beto Lozano Junior para El Diario.

Irving Vázquez Molina de Atrapa sueños Films, una casa productora del estado de Chihuahua, mencionó que son un equipo de 4 ó 5 personas quienes grabaran el video en formato cine en 4K ,y que el rodaje comenzó el pasado 12 de agosto a las 7 de la tarde en el Panteón Recinto la Oración; en este lugar fue enterrado Norberto Lozano. “Hasta ahorita llevamos dos escenas rodadas, pero por cuestiones personales de la productora se llevará un poco más de tiempo la grabación”, añade Irving Molina el Film maker de Atrapasueños Films.

‘Moriré en el río’ se estrenará en febrero del año que entra, según, Miguel Ángel y en él participaran figuras representativas de la ciudad como el Luchador Pagano; y también se le sumará un rapero de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, quien solo grabará algunas tomas.

“Este video tiene como propósito rendirle homenaje a Beto Lozano y rescatar partes emblemáticas de la ciudad. Por eso les aseguro que aunque sea de un presupuesto no muy alto, será un trabajo de calidad”, platica Miguel Ángel Gallardo.