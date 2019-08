Revive Drake Bell nostalgia en juarenses

Ciudad Juárez— Después de presumir en las redes sociales haber probado los burritos crisostomo de Ciudad Juárez, Drake Bell, uno de los estelares más esperados de la noche, debido a la fama que tiene por su participación en la serie de Nickelodeon 'Drake & Josh', subió al escenario alrededor de la con ha acústica alrededor de las 6:20 de la tarde.

Con gritos de ¡Drake & Josh, Drake & Josh, Drake & Josh!, en repetidas ocasiones el estadounidense fue recibido por sus fanáticos juarenses, quienes no podían con la emoción, ya que es la primera vez que se presenta en esta ciudad fronteriza.

El tema 'I know', fue uno de los más aclamados de su presentación, pues una vez que empezó a sonar el intro varios jóvenes que se encontraban agarrados de las rejas rojas que los separaban de Drake Bell, cantaban "you know, and I know, and I know".

Para evocar a todos una parte de su adolescencia y despertar nostalgias de la serie Drake & Josh, interpretó 'I found a way', tema de la serie de Nickelodeon.

Con un par de interpretaciones más y a pesar de que el micrófono le falló en una ocasión, el cantautor se despidió con 'A fuego lento' su más reciente sencillo en el que le apuesta a los tintes urbanos.

Tras su retirada del escenario, muchísimos de los fanáticos corrieron a la puerta por donde se encontraba el backstage a esperar al estadounidense.