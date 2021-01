Revelan qué pasará con Daniel y Johnny en Cobra Kai 4

Ciudad de México.- La temporada 3 de Cobra Kai dio a muchos fans lo que llevaban esperando desde la primera película de Karate Kid, una tregua entre Daniel y Johnny para enfrentar a un enemigo mayor, el despiadado Kreese. Con una 4ª temporada confirmada por Netflix, ahora la pregunta es, ¿qué les depara el destino a los dos combatientes?

No hay duda que, aunque ahora estén dispuestos a colaborar, la alianza entre Daniel y Johnny sacará a relucir sus diferencias. Es un momento icónico en la franquicia de Karate Kid, y el creador de la serie de Netflix, Jon Hurwitz, ha dado algunas pistas sobre el futuro de Cobra Kai.

"Has visto a Johnny y Daniel interactuar durante algunas temporadas y en una película que viene de mucho, mucho tiempo atrás. Has visto destellos de ellos siendo capaces de llevarse bien y estar en la misma onda, y les has visto lanzarse puñetazos", remarcó Hurwitz en una entrevista con ComicBook.com.

"Entonces, todo es posible cuando están juntos. En este momento están unidos contra un enemigo común. Sus intenciones son todas positivas, pero veamos cómo es para estos dos tipos trabajar juntos con el mismo objetivo, con sus diferentes enfoques. ¿Pueden unir fuerzas de una manera que sea productiva o habrá baches en el camino? Eso es lo que la gente verá en la temporada 4", sentenció misterioso.

La expectación es mucha por la próxima tanda de episodios, en los que Kreese contará con un peligroso aliado. Se espera que la producción de Cobra Kai 4 comience en las próximas semanas, con una fecha de estreno sin anunciar.