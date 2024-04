Revelan nuevas imágenes de 'Furiosa: A Mad Max Saga'

Ciudad de México.- Nuevas imágenes de la cinta Furiosa: A Mad Max Saga, protagonizada por Anya Taylor-Joy Chris Hemsworth, fueron reveladas por el portal de entretenimiento Total Film.

En las instantáneas podemos ver al personaje de Anya en plena acción, sosteniendo un arma. En otra imagen se observa a Hemsworth como Dementus y al actor Tom Burke como Praetorian Jack.

Por otra parte, Doug Mitchell dijo al medio mencionado que la precuela de Mad Max: Fury Road tendrá larga escena de acción, que tomó cerca de 200 especialistas trabajando en ella.

"Tiene una secuencia de 15 minutos que nos llevó 78 días filmar", comentó el socio de producción del director encargado de la precuela, George Miller.

Mencionó también que es importante entender dicha escena, conocida dentro de la producción como 'Stairway to Nowhere', ya que representa el punto de inflexión para 'Furiosa'.

"George y yo teníamos grandes conversaciones sobre por qué esta escena en particular era tan larga. Es porque ves una acumulación de habilidades en el transcurso de una batalla, y eso es muy importante para entender cuán ingeniosa es Furiosa, pero también su coraje. Es la secuencia más larga que cualquiera de nosotros haya filmado. El día que terminamos, todos tuvieron ¡un vino 'Stairway To Nowhere'!", confirmó en entrevista la actriz de 28 años.

La nueva entrega promete aún más acrobacias y "carnicería". Miller, quien también funge como coguionista, trajo de vuelta a muchos miembros clave del equipo de Fury Road para este último capítulo de la saga.

Furiosa, que próximamente llegará a cines y que estrenará en el Festival de Cannes, explorará más a fondo su personaje, que inicialmente fue interpretado por Charlize Theron y se llevó los corazones de la audiencia por representar una imagen fuerte y de autoridad.