Revela 'La Chupitos' si ha trabajado en fiestas de narcos

Ciudad de México.— Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ celebró, el pasado 17 de enero, 20 años de casada al lado de su esposo Tizoc, aunque no pudo tener gran celebración debido al aumento en los contagios de Covid por la variante ómicron.

"No festejé mi cumpleaños, me iba a hacer una fiesta y, por lo mismo de esto, paramos. También cumplimos 20 años de casados y tampoco hicimos algo muy grande por lo mismo. Ayer me acabo de hacer otra vez mi prueba y salió negativa. Estoy vacunada y en estos días me voy a Estados Unidos a mi tercera vacuna”.

La comediante confesó lo feliz que se siente al dar vida a doña Inés en el Tenorio Cómico, lugar que tuvo que ocupar debido a que Maribel Guardia dio positivo al virus.

"Pues igual, La Chupitos y Maribel ahí se van, están igual de sabrosas, y como dijo La Chupitos, ella tiene una ventaja, afloja más rápido, entonces como que convenció rápido a los jóvenes”, dijo entre risas.

Finalmente, Arriaga reveló si ha trabajado para algún narcotraficante.

"Pues yo creo que la mayoría porque, no es mala onda, hay muchos que son bien famosos pero que ni uno conoce, la neta. Entonces hasta que dicen ‘no inventes que…’, dices ‘¿a poco sí?’ O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe”