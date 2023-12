Retiran cintas inéditas de Michael Jackson por amenaza legal

Guadalajara, México.- 25 cintas máster analógicas que capturan a Michael Jackson interpretando canciones en el estudio de grabación The Hit Factory en Nueva York en 1994 fueron retiradas de un sitio de subastas, luego de que el representante legal del patrimonio del difunto cantante amenazara con presentar una demanda esta semana, según confirmó Rolling Stone.

Estas grabaciones, que se presumen raras y valiosas, incluyen interpretaciones inéditas de canciones como "Lost in Love", "Like U", "New Jelly" y "Rescue Me". La casa de subastas Gotta Have Rock and Roll dio a conocer las 25 cintas máster de metal de 2 pulgadas el mes pasado, generando interés tanto de coleccionistas como del propio patrimonio de Jackson.

Se esperaba que cada cinta alcanzara un valor de entre 500 y 4 mil dólares, y se comercializaban como "artefactos únicos" sin derechos de autor, con estrictas prohibiciones de reproducción.

La amenaza de demanda se materializó a través de una carta enviada por el abogado Alex Spiro al sitio de subastas el martes pasado. Spiro, conocido por representar a figuras destacadas como Jay-Z, Megan Thee Stallion y Elon Musk, advirtió que estaba a punto de buscar una orden de restricción temporal e inhibición preliminar contra la casa de subastas en la Corte Suprema del Condado de Nueva York.

En la carta, Spiro afirmó representar al patrimonio de Jackson y ofreció enviar los documentos legales pertinentes por correo electrónico antes de proceder con acciones legales.

Previamente, el abogado Jonathan Steinsapir, también representante del patrimonio de Jackson, había enviado una carta de cesar y desistir el 29 de noviembre, solicitando a la empresa que cancelara la subasta y coordinara la devolución de las cintas al patrimonio.

Según informes, la respuesta del subastador el 6 de diciembre fue un rechazo claro de cumplir con las demandas.

De acuerdo con Rolling Stone, Gotta Have Rock and Roll retiró las 25 cintas de su sitio web después de recibir la carta de Spiro.