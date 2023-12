Anthony Anderson será anfitrión de los Emmy

Ciudad de México.- Anthony Anderson será el anfitrión de los Emmy 2024, en la ceremonia número 75 que se realizará el 15 de enero de 2024 en el Peacock Theatre del centro de Los Ángeles.

"Con los recientes desafíos de nuestra industria detrás de nosotros, podemos volver a lo que amamos: disfrazarnos y honrarnos a nosotros mismos", dijo Anderson en un comunicado que dio a conocer Variety

"Y no hay mejor momento de celebración para unir a la comunidad creativa que la histórica 75 edición de los premios Emmy. Cuando Fox me pidió que fuera el presentador de esta transmisión histórica, estaba encantado de que Taylor Swift no estuviera disponible y ahora no puedo esperar a ser parte de la noche más importante de la televisión".

Con esta noticia regresan los presentadores a la tradicional entrega, pues desde 2019 la cadena optó por quedarse sin presentador. ese año los premios abrieron con un Homero Simpson animado en el escenario.

A principios de este otoño, Fox anunció que Anderson había sido nombrado nuevo presentador de su próximo programa de juegos titulado We Are Family, junto con su madre, Doris Bowman, también fue visto esta temporada en The Masked Singer de Fox, cuando se reveló que era la celebridad bajo el disfraz de Rubber Ducky.

"Anthony es conocido por su humor, corazón y espontaneidad, por lo que seguramente brindará al público en el teatro y en casa una noche que nunca olvidarán", dijo Allison Wallach, encargada de programación sin guión de Fox Entertainment.

"Anthony es un intérprete con múltiples talentos y un gran amigo de la Academia de Televisión. Estamos encantados de que sea el anfitrión de lo que promete ser una rica celebración de la destacada televisión del año, así como de los 75 años de excelencia de los Emmy", dijo el presidente saliente de la Academia de Televisión, Frank Scherma.