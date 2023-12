Le tira Paty Cantú a la industria musical con nueva canción

Ciudad de México.- El camino para Paty Cantú no siempre fue miel sobre hojuelas, ya que a la intérprete de "Corazón Bipolar" le ha tocado pasar por malas experiencias dentro de la industria musical y lo plasmó en su nuevo sencillo, "Bancarrota", que forma parte de la banda sonora de la serie de Netflix 'Cindy la Regia'.

"En la industria musical se gana mucho dinero, pero generalmente los que menos ganan son los que crean el arte".

"La canción es una tiradera de pop que hice para la industria musical porque tuve pésimas experiencias. Hoy ya llevo un año como artista independiente y estoy feliz con mi equipo. Gracias a Dios los tengo a ellos, pero en la industria se mueve mucho dinero y generalmente no se reparte proporcionalmente, y es importante que como artistas defendamos lo que hacemos", dijo Cantú en entrevista.

La letra de su tema, que se estrena el 20 de diciembre, también se puede aplicar en diferentes situaciones de la vida, como lo son las relaciones de pareja.

"Esta canción le va a quedar a muchísima gente, por ejemplo, a todos los que han tenido novios o parejas mantenidas les quedará porque sí está fuerte.

"El año que entra cumplo 20 años en la industria y por supuesto me ha tocado vivir de todo, porque soy una mujer que trabaja desde los 18 años. He tenido parejas que he mantenido y fue difícil. Sé que a muchos de mis amigos que han tenido parejas así les quedará como anillo al dedo", comentó Cantú.

Con el fin de defender los derechos de autor de miles de creadores musicales, la cantautora forma parte del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

"Hay leyes que llevamos peleando en el tiempo que llevo en el Consejo Directivo de la SACM y siguen sin cambiar. Tenemos muchas ganas de defender a los creadores de nuestro País. No son nada más los artistas como yo que están enfrente de una cámara, son un montón de gente que están en sus casas productoras creando", aseguró la compositora.

Factura... con su valentía

Después de los malos tragos que le han tocado vivir en la industria, Paty Cantú aprendió a facturar con todas las canciones que escribe.

"Más allá de que se facture con nuestras propias historias, siento que al final del día la remuneración es proporcional a la valentía. A veces ni siquiera se trata de la remuneración económica, es mejor la emocional.

"Cuando una persona se anima a contar su vida en canciones, no sabe si a otras personas les ayudará escuchar su historia para lograr entender un poquito sus vidas. El escribir se trata de creatividad porque componer es como hacer una pequeña película de tres minutos y resumirlo todo con música", aseguró Cantú.

Para la compositora, de 40 años, escribir es dejar una fotografía social del tiempo en el que vivió para que sus fans se pueda identificar con sus letras.

"Así como ellos (sus fans) me oyen, también escucho a otros compositores y sano con su música. También me inspiro en su arte y hay veces en que digo 'no sabía cómo me sentía hasta que escuché esta canción'. Entonces qué bien que no soy la única que se siente así cuando se identifica con una canción", confesó Cantú.