Relatará Sergio Corona sus muchas memorias en un libro

Ciudad de México.— En su celebración de 75 años de trayectoria artística, Sergio Corona ha ejercitado la memoria para escribir su libro "Te Invito a mi Camerino", de próxima aparición, que recoge las múltiples vidas que, dije, ha tenido.

"A mediados de pandemia, estaba encerrado en mi casa y fue cuando decidí escribirlo. He recordado muchas cosas, que si no me siento a concentrarme, la verdad no las recuerdo. Son varias vidas.

"Ha sido muy interesante, trabajé con don Fernando Soler y con don Julián Soler, con Pedro Infante y Pedro Armendáriz, he bailado en películas y compartí con Libertad Lamarque y María Félix. ¡Con cuántas personalidades!", se admiró el actor en entrevista.

El protagonista del programa Como Dice el Dicho destacará experiencias en giras por España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, pues resaltó que fueron espacios donde se llenó de cariño.

Pero admitió que no tiene tan presentes sus logros, por lo que se sorprendió mientras escuchaba una semblanza suya previo a recibir una medalla en honor a su carrera, que le fue entregada este lunes por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en el teatro Jorge Negrete.

Corona fue el homenajeado principal, como único agremiado que celebraba 75 años de carrera, pero antes que él fueron premiados, por sus 50, Leticia Perdigón, Verónica con K, Juan Antonio Edwards y Betty Vessy, la única de todos los galardonados que no acudió, por motivos de salud.

La mayoría de los celebrados recogieron sus medallas por 25 años de carrera ininterrumpida y en ese grupo estuvieron Omar Fierro, Angelina Peláez y Rosa María Bianchi, entre otros.

La entrega fue la primera que organiza el nuevo comité de honor y justicia, presidido por José Luis Cordero "Pocholo", quien se esforzó tanto que hasta tocó la armónica con el grupo que amenizó la ceremonia, Chuchino Jazz Band.