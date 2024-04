El baúl de los recuerdos: 'Buffy, La Cazavampiros'

Han pasado más de dos décadas desde que Buffy, La Cazavampiros llegó a su fin, pero los fanáticos aún siguen fascinados por el mundo de los vampiros, demonios y cazadoras. A lo largo de sus siete temporadas, la serie no solo cautivó a la audiencia con su mezcla única de acción, humor y drama, sino que también lanzó al estrellato a su elenco principal. Veamos qué ha sido de ellos desde entonces:

Buffy, la Cazavampiros sigue la vida de Buffy Summers, una joven que está destinada a luchar contra las fuerzas del mal, incluyendo vampiros, demonios y otras criaturas sobrenaturales.

La serie comienza cuando Buffy se muda a Sunnydale después de ser expulsada de su antigua escuela secundaria debido a un incidente relacionado con su actividad “poco natural”. En Sunnydale conoce a nuevos amigos, incluidos el leal Xander Harris y la inteligente Willow Rosenberg, así como a su mentor Rupert Giles, quien la guiará en su papel como cazadora.

A lo largo de las siete temporadas de la serie, Buffy enfrenta numerosos desafíos, tanto personales como sobrenaturales, pues, además de luchar contra vampiros y otros seres malignos, debe lidiar con los problemas típicos de la adolescencia y la adultez joven, como las relaciones complicadas, las presiones académicas y las tensiones familiares.

Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers)

Buffy Summers, interpretada por Sarah Michelle Gellar, es una valiente e ingeniosa cazadora que lucha contra fuerzas del mal en la ciudad ficticia de Sunnydale.

El protagonizar Buffy, La Cazavampiros llevó a Sarah a tener múltiples nominaciones a reconocimientos como los Globos de Oro, Kids’ Choice Awards y MTV Movie + TV Awards.

Al terminar la serie, continuó con una exitosa carrera, apareciendo en películas como el live action de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos, interpretando a Daphne Blake.

Su paso por series de televisión incluye Cruel Intentions, The Crazy Ones y Wolf Pack, en estas dos últimas también fungió como productora ejecutiva.

Además de su carrera en la actuación, ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia empresa de alimentos llamada Foodstirs en 2015, que se enfoca en la venta de kits para hornear y productos orgánicos.

Está casada con Freddie Prinze Jr., a quien conoció en el filme de terror Sé Lo Que Hicieron El Verano Pasado (1997). Tienen dos hijos: Charlotte y Rocky.

Nicholas Brendon (Xander Harris)

Xander Harris es uno de los amigos más cercanos de Buffy y forma parte del grupo conocido como “Scooby Gang”, que lucha contra lo sobrenatural.

Tras su participación en Buffy, La Cazavampiros, el actor continuó su carrera en diversos proyectos, incluyendo películas y series de televisión, como Mentes Criminales, Private Practice y Kitchen Confidential, esta última junto a Bradley Cooper.

Sin embargo, Brendon también ha luchado públicamente con problemas personales, incluyendo temas de salud mental y adicciones, lo que ha afectado su carrera en distintas ocasiones.

De igual forma, ha sido arrestado en cuatro ocasiones por cargos como hurto mayor, resistencia al arresto y agresión contra un agente del orden público.

Alyson Hannigan (Willow Rosenberg)

La actriz personificó a Willow Rosenberg, quien a lo largo de la serie desarrolla sus habilidades mágicas para ayudar a su amiga Buffy en su lucha contra el mal.

Buffy, La Cazavampiros le otorgó reconocimientos en los Premios Saturno, SFX Awards y Teen Choice Awards, así como nominaciones a los Satellite Awards y TV Guide Awards.

Luego de terminar la serie, Alyson siguió su trayectoria artística en varios proyectos. Uno de sus papeles más destacados fue como Lily Aldrin en el programa How I Met Your Mother.

En el cine, incursionó en las tres entregas de American Pie, junto a Jason Biggs, Seann William Scott, Chris Klein Chris, Mena Suvari, entre otros.

Actualmente, está casada con Alexis Denisof, también actor de Buffy…, y tiene dos hijas: Satyana y Keeva.

Anthony Stewart Head (Rupert Giles)

Con una gran experiencia en lo sobrenatural, el personaje de Rupert Giles, guardián de Buffy y bibliotecario de Sunnydale, fue interpretado por Anthony Stewart Head.

Luego de su actuación en Buffy, La Cazavampiros, el histrión apareció en varias películas y series de televisión, incluyendo papeles destacados en Merlín, Doctor Who y You, Me and the Apocalypse.

No obstante, su aparición en Ted Lasso, serie de Jason Sudeikis, ha sido una de las más elogiadas, tanto así que ha sido nominado por los SAG Awards y Online Film & Television Association.

Head también ha incursionado en la música y ha lanzado álbumes como solista.

Mantiene un matrimonio con la piloto de carreras Sarah Fisher, con quien tiene dos hijas: Emily y Daisy Head.

David Boreanaz (Angel)

David Boreanaz encarnó a Angel, un vampiro con alma que lucha contra su naturaleza malvada y se convierte en un aliado cercano de Buffy Summers, siendo su relación central en la serie.

El éxito del personaje hizo que tuviera su propio spin-off titulado Angel, que le otorgó varias nominaciones a reconocimientos como los Kids’ Choice Awards, Saturn Awards y Satellite Awards.

David Boreanaz continuó teniendo una exitosa carrera como actor. Interpretó el papel principal de Seeley Booth en Bones, programa que se emitió durante 12 temporadas y fue muy popular entre el público.

Otro de sus grandes proyectos fue Seal Team, serie en la cual interpretó a Jason Hayes, tras reemplazar a Jim Caviezel por diferencias creativas en marzo de 2017.

Está casado con Jaime Bergman, con quien comparte dos hijos: Jaden Rayne y Bella.