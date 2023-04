Quiere prometida de Aaron Carter una segunda autopsia

Ciudad de México.— Después de que un informe del forense del condado de Los Ángeles asegurara que Aaron Carter murió ahogado, tras inhalar gas y tomar pastillas, su prometida Melanie Martin quiere que se haga una segunda autopsia, pues aseguró al medio TMZ que hay inconsistencias en el acta de defunción.

Martin comentó que está dispuesta a contratar a un investigador privado con la finalidad de esclarecer los hechos, pues asegura que hay elementos que no se tomaron en cuenta como la forma en la que encontraron el cuerpo del cantante pues estaba vestido dentro de la bañera, lo que la pone a pensar que tal vez alguien lo puso ahí.

La prometida también agregó que el cantante tenía un raspón en la ceja y en la nariz, por lo que considera que tal vez forcejeó con alguien.

Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa por el ama de llaves en 2022. En la escena encontraron latas de aire comprimido y pastillas recetadas en el baño y en su dormitorio.

En ese momento la policía declaró que el cantante estaba "inconsciente" y no tenía "lesiones traumáticas que amenazaran la vida" en el momento de su fallecimiento. Esto se reafirmó en el informe de su autopsia.

Aaron Carter saltó a la fama a finales de los 90 como una estrella infantil y éxitos como I Want Candy" y "That's How I Beat Shaq" catapultaron su carrera.