¿Quién es Autumn, a quien Snyder dedica Liga de la Justicia?

Tomada de Internet

Ciudad de México.- La Liga de la Justicia de Zack Snyder llegó el 18 de marzo a HBO. Tras sus siete partes, que suman un total de cuatro horas, se puede leer una críptica dedicatoria: "Para Autumn". Este mensaje va dirigido a la hija del director, fallecida en 2017.

En 2017 Snyder sorprendió abandonando la producción de Liga de la Justicia cuando ya había rodado casi todo el metraje, pero tenía una razón de peso. Su hija Autumn, que en aquel momento tenía 20 años y padecía depresión, se suicidó.

Mientras Snyder estaba lidiando con esta tragedia familiar, DC Entertainment fichó a Joss Whedon para reescribir y codirigir Liga de la Justicia. Si bien Snyder estaba abierto a que Whedon contribuyera al guion, se mostró en contra cuando Warner Bros le permitió al nuevo realizador más licencias artísticas de las que esperaba.

"Simplemente perdimos la voluntad de pelear. Todos nosotros, toda la familia, estábamos destrozados. Yo estaba como: '¿En serio?'. Francamente, creo que hicimos lo correcto porque creo que hubiera sido muy beligerante", aseguró Snyder.

En los años posteriores a la muerte de Autumn, el movimiento #ReleaseTheSnyderCut no solo buscaba sacar a la luz el trabajo de Snyder, sino también concienciar sobre el suicidio.

Tanto es así que los fans del autor ayudaron a recaudar más de medio millón de dólares para la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio. El director incluso ha rendido homenaje a Autumn al principio de la película, cuando aparece una valla publicitaria de la mencionada fundación en la que se puede leer "You are not alone" ("No estás solo").

La Liga de la Justicia de Zack Snyder, protagonizada por Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill y Amy Adams, entre otros, está disponible en HBO.