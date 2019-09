Puente cultural

Carlos Sánchez /El Diario | La actividad principal entorno al festejo del 56 aniversario es Escenarios de Ausencia, exposición binacional en conjunto con la galería Stanlee and Gerald Rubin Center for the Visual Arts de University of Texas at El Paso, con la cual inicia el tour: Brian Maguire from Juárez to Washington, “War Changes its Address” en Norte América del pintor irlandés Brian Maguire