Publican Obama y Springsteen su libro ‘Renegades’ en octubre

Nueva York— La amistad de Barack Obama y “El Jefe” Bruce Springsteen inicia un nuevo capítulo. “Renegades: Born in the USA” es una edición encuadernada del popular podcast “Renegades” que presenta conversaciones entre el expresidente y el músico sobre todo tipo de temas, desde la fama hasta los automóviles y el país mismo. Penguin Random House y la compañía Higher Ground de Obama anunciaron el jueves que wl libro saldrá a la venta el 26 de octubre, con un costo de 50 dólares. Incluirá fotografías raras, letras manuscritas de Springsteen y discursos de Obama con anotaciones. “A lo largo de los años, lo que hemos descubierto es que tenemos una sensibilidad compartida”, dijo Obama en un comunicado. “Sobre el trabajo, la familia y Estados Unidos. A nuestra manera, Bruce y yo hemos estado en viajes paralelos tratando de entender este país que nos ha dado tanto a ambos. Tratando de hacer una crónica de las historias de su gente. Buscando una manera de conectar nuestras propias búsquedas individuales de significado, verdad y comunidad con la historia más amplia de Estados Unidos”. En una introducción al libro, Springsteen escribió que él y Obama habían planteado serios problemas sobre “el destino del país, la suerte de sus ciudadanos y las fuerzas destructivas, feas y corruptas en juego que querrían acabar con todo”. “Este es un momento para considerar seriamente quiénes queremos ser y qué tipo de país dejaremos a nuestros hijos”, escribió Springsteen, quien en 2016 recibió una Medalla de la Libertad de manos de Obama. “¿Dejaremos escapar de nuestras manos lo mejor de nosotros o nos volveremos unidos para enfrentar el fuego? En este libro no encontrará las respuestas a esas preguntas, pero encontrará un par de buscadores haciendo todo lo posible para llevarnos a hacer mejores preguntas”.