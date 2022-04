Premia el Grammy disco de Vicente Fernández

Ciudad de México— A unos meses de su muerte, Vicente Fernández fue reconocido dentro de la jornada del Grammy de este domingo en Las Vegas, donde triunfó en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por su disco A Mis 80s.

Grabado en compañía de Francisco Javier Ramírez López, el disco, editado en 2020, se promovió con el sencillo "Ya No Insistas Corazón". Otros temas en la placa son "La Barca", "México Lindo y Querido", "Luz de Luna", "Se Me Olvidó Otra Vez" y "El Caballo de mi Padre", entre muchas otras.

Debido a que los Premios Grammy se extienden por poco más de 70 categorías, la Academia de la Grabación acostumbra entregar la gran mayoría de estatuillas poco antes de la ceremonia televisada.

Hasta la tarde de este domingo, ya se conocían varios ganadores, como el cantante cubano-canadiense Álex Cuba, que se llevó el gramófono al Mejor Álbum de Pop Latino con Mendó.

GANADORES PRIMERA ETAPA DEL GRAMMY 2002

Debido a que son poco más de 70 categorías, no incluimos todos los premios entregados en la ceremonia previa a la gala. Para ver la lista completa de ganadores, sin excepciones, ingresa a la página del Grammy.

• Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

"Tree Falls", de Taylor Eigsti

• Mejor Álbum Tropical Latino

Salswing!

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

• Mejor Álbum de Música Regional Mexicana

"A Mis 80s", de Vicente Fernández

• Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

"Origen", de Juanes

• Mejor Álbum de Música Urbana

"El Ultimo Tour Del Mundo", de Bad Bunny

• Mejor Álbum de Pop Latino

"Mendó", de Alex Cuba

• Mejor Álbum de Gospel Roots

"My Savior", de Carrie Underwood

• Mejor Álbum de Gospel

"Believe For It", de CeCe Winans

• Mejor Filme Musical

"Summer of Soul", dirigido por Ahmir "Questlove" Thompson

• Mejor Video Musical

"Freedom", de Jon Batiste

• Mejor Álbum Histórico

"Joni Mitchell Archives, Volume 1: The Early Years", producido por Patrick Milligan & Joni Mitchell

• Mejor Álbum de Americana

"Native Sons", de Los Lobos

• Mejor Actuación de Raíces Americanas

"Cry", de Jon Batiste

• Mejor Canción Country

"Cold", de Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton

• Mejor álbum de Composición de Soundtrack para un Medio Visual

"The United States vs. Billy Holiday", de Andra Day

• Mejor Álbum de Música Original para un Medio Visual

"The Queen's Gambit", de Caros Raphael Rivera

"Soul", de Jon Batiste, Atticus Ross and Trent Reznor (EMPATE)