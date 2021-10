Plasma Alejandra en 'La Guzmán' su esencia joyera

Ciudad de México— En coautoría con el diseñador Daniel Espinosa, Alejandra Guzmán dejó en claro que la joyería es música para decorar a mujeres y hombres.

Su sobrina la inició en el arte de hacer "joyitas", que hoy rescata de la mano del orfebre y empresario mexicano en la colección "La Guzmán", proyecto que inició con un corazón de plastilina y una gran amistad.

Integrada por 70 piezas de bronce bañadas en oro de 22 quilates, proyecta fuerza empoderamiento y romanticismo, detalló a Gente la "Reina de Corazones", quien imprimió cariño a cada detalle.

Durante el proceso, la intérprete compartió que ha encontrado paz al diseñar y entrar en contacto con los materiales.

"Paz, congruencia, estética y madurez", aseguró la "Diva del Rock mexicano" frente a un "Pinal" de piezas artísticas que le despiertan memorias sobre las grandes joyas que usaba su madre.

Con sus piezas evoca la fuerza de las mujeres de su familia, también su música y entrega en el escenario por décadas, dice desde su labial rojo y su indumentaria animal print.

El reconocido joyero dijo estar satisfecho de una colección plagada de mensajes positivos, luego de vivir una difícil pandemia.

"Renacer como el Ave Fénix es el mensaje de una colección moderna, irreverentes, divertida... y también romántica", aseguró Daniel.

"Al mirar las piezas, descubrí coherencia, orden, música...", afirmó "La Guzmán" aludiendo a brazaletes diseñados con los conceptos de sus canciones, además de letras góticas o iniciales selladas con rosas rojas para los hombres.

"(Son) joyas para verte bella, romántica y coquetona. Joyas para mostrar belleza del alma", aseguró Alejandra.

Defiende su honor Luego de que el nombre de Alejandra Guzmán resonara entre los famosos involucrados en Pandora Papers, una investigación en la que participan medios como El País sobre empresas creadas en paraísos fiscales, la cantante aseguró ser una persona que ha trabajado desde su juventud.

"Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa. Dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien", afirmó en un programa de televisión.