Planean secuela de 'Joker'

Ciudad de México— Si como espectadores no podemos dejar de pensar en ‘Joker’, Joaquin Phoenix y Todd Phillips, director de la cinta, mucho menos, tanto así que están considerando hacer una secuela de la película.

En varias ocasiones, Phillips aseguró que la película sobre el enemigo de Batman fue pensada como una entrega única, sin embargo, la respuesta del público, la crítica y por supuesto la cuantiosa recaudación en taquilla (119 millones de dólares hasta ahora) podría cambiar las cosas.

Durante una reciente entrevista en el programa ‘Popcorn with Peter Travers’, el actor reveló que desearía explorar ‘qué más se puede hacer con Joker’ pues se convirtió en un personaje soñado.

"No había pensado en esto como un papel soñado. Pero ahora sinceramente, no puedo dejar de pensar en ello. Hablé mucho con Todd Phillips sobre lo que podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente si había algo más que podamos hacer con ‘Joker’ que pudiera ser interesante. Así que acabó siendo un papel soñado. No era nada que realmente quisiera hacer antes de trabajar en la película”.

Agregó que Phillips comparte el entusiasmo pues aún hay varias historias que contar sobre ‘Joker’.

"Todd y yo aún seguiríamos rodando si pudiéramos. Porque parecían interminables las posibilidades sobre lo que podríamos hacer con este personaje”.

Antes del estreno, el cineasta dijo a TotalFilm que con gusto rodaría una secuela si Joaquin Phoenix actuara en ella, pero la decisión no depende de los dos, falta que Warner de el visto bueno.

"Te voy a decir una cosa con Joaquin Phoenix cualquier día de la semana. No hay nadie como él. Si él estuviese dispuesto y si la gente fuese a ver la primera y Warner nos dijera: ‘¿Saben qué? Si podemos pensar en algo… ‘Bueno, creo que él y yo podríamos pensar en algo bastante bien”, dijo.