Pide Heard desestimen demanda de Depp

Ciudad de México— Amber Heard pidió a un juez de Virginia que se desestime la demanda de Johnny Depp contra ella, en la que le pide 50 millones de dólares por difamación, publicó The Hollywood Reporter.

A través de su abogado, la actriz argumenta que el pleito legal que han seguido el actor y ella se ha llevado a cabo en California.

Eric George, abogado de Heard, afirma que el supuesto daño a la reputación del protagonista de la saga Piratas del Caribe ocurrió en Los Ángeles.

"Es una táctica demasiado transparente para detener el daño continuo a su reputación de estrella de Hollywood", dijo el representante legal.

El litigante asegura que las reclamaciones de Depp deben ser juzgadas y desechadas en Los Ángeles.

En diciembre pasado, Amber Heard escribió un artículo sobre la violencia doméstica que sufrió, el cual fue publicado por The Washington Post.

En el texto nunca se menciona el nombre de Depp; sin embargo, en su demanda, el actor afirma que éste depende de la premisa central de que fue violentada por él.

En la querella la estrella de Hollywood afirmó que fue su ex mujer quien lo atacó, y que las denuncias de ella fueron refutadas por dos oficiales de Policía, varios testigos neutrales y 87 videos de cámaras de vigilancia.

Depp pide 50 millones de dólares como compensación por daños.

Heard y Depp se casaron en 2015, luego de tres años de relación, y en mayo de 2016 ella anunció su separación del actor.