Cuestiona American Fiction estereotipos; nominada al Óscar

Ciudad de México.- A Thelonious "Monk" Ellison (Jeffrey Wright) le llega su crisis profesional cuando, a pesar de ser un escritor y académico muy brillante, lo suspenden porque en la cátedra que imparte en la universidad lee un texto con el término "nigger" (negro), lo cual incomoda a una alumna blanca, quien pide una sanción ejemplar por considerarlo ofensivo.

Aprecio muchísimo que haya personas interesadas en debatir y construir diálogos alrededor de American Fiction. Creo que el gran crédito va para todo el equipo de filmación, de actores, de talentos y, sobre todo, al autor de la historia, Percival Everett.

Aunque pocos conocen el gran talento que "Monk" atesora, ya que sus historias literarias están alejadas de los clichés, lo que va exponiendo en American Fiction es su frustración por no encajar en los estándares de la sociedad, por lo que termina adoptando un modus operandi profesional distinto para ser aceptado y cumplir sus metas.

Adaptada al cine y dirigida y producida por Cord Jefferson, esta película, estrenada el martes en Prime Video, obtuvo las mejores críticas de los expertos, pero por su compleja temática no fue comprada para funciones en salas de cine de gran parte de Latinoamérica y Europa. Esto, a pesar de sus cinco candidaturas al Óscar, entre ellas, la de Mejor Película.

"La historia viene del libro de Percival Everett llamado 'Erasure', y para nada tenía una expectativa sobre algo. Lo leí una vez, lo leí dos veces y quedé tan impresionado con la historia que dije 'lo tengo que adaptar al cine'.

"Contacté al autor, le expliqué mis ideas y le dije por qué era importante que se hiciera para el cine, y me dijo 'te doy los derechos gratis, y si te va bien, ya sabrás cómo pagarme', y creo que lo hizo porque entendí el espíritu de la historia y hoy lo mejor es que han sucedido grandes cosas con el filme", contó Jefferson en un panel organizado por el Festival de Cine Internacional de Toronto, en donde el filme ganó el People's Choice Award.

Entonces, a "Monk" se le adelantan las vacaciones forzadas por su crisis laboral y se va a pasar unos días con su familia a Boston, en donde se enfrenta a lo que ya sabe, pero no quiere aceptar: escribe muy bien, pero sus libros no gozan de éxito comercial. ¿La razón? Es un hombre negro alejado de los estereotipos y eso, a su vez, lo aleja del ciudadano promedio de la comunidad.

Cuando se da cuenta de que una escritora afroamericana, Sintara Golden (Issa Rae), escribe tal como la sociedad le pide que lo haga, él se anima a hacerlo, a manera de provocación burlona, y por eso adopta un seudónimo o alter ego.

"Todas las capas y aspectos dramáticos que tiene 'Monk' son ideales para analizarnos en ámbito y filosofía personal: ¿Cuánto nos queremos? ¿Cuánto nos aceptamos? ¿Cómo es que queremos encajar en una sociedad que no sabe lo que quiere?

"Su crisis es su oportunidad de verse crecer y dar lo que quiere, pero en otro contexto, y me parece que Jeffrey es de los mejores actores que tenemos hoy en día y su éxito me complace y me da mucha felicidad", destacó Jefferson, candidato al Premio de la Academia al Mejor Guion Adaptado y Mejor Película.

Esta situación pone en jaque no sólo al protagonista, sino a su familia, que le cuestiona su misión laboral. Su hermano Cliff (Sterling K. Brown) es quien más lo apoya pese a que él vive otra crisis personal, pues acaba de aceptar su homosexualidad y enfrenta el rechazo de otros hijos de su madre, Agnes Ellison (Leslie Uggams).

"La temática es compleja y profunda respecto a las crisis de identidad o de misión profesional que podemos tener, incluso pienso que tendríamos que cuestionarnos hasta qué punto somos felices cumpliendo con los estándares ajenos, con las exigencias ajenas, y hasta qué punto somos felices con nuestros propios parámetros", reflexionó el director.

En American Fiction también aparecen Tracee Ellis Ross como la doctora Lisa Ellison, Erika Alexander como Coraline y Myra Lucretia Taylor en el papel de Lorraine.