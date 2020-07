Tomada de Internet

Ciudad de México.- Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Naya Rivera, el director Scott Derrickson ha revelado que estuvo a punto de dirigir "Los Juegos del Hambre" con la actriz de "Glee" como protagonista, publicó El Universal.

"Me encantó la primera novela de Los Juegos del Hambre y recuerdo vívidamente su descripción de Katniss Everdeen, de 16 años, como 'delgada con cabello negro y piel de color oliva'. Cuando me reuní con el productor ante la posibilidad de dirigirla, le dije que mientras leía el libro siempre imaginé a Naya Rivera como Katniss", publicó en Twitter. Finalmente la intérprete no consiguió el papel, que fue para Jennifer Lawrence.

Derrickson tampoco dirigió la franquicia, que finalmente contó con Gary Ross en su primera entrega y Francis Lawrence en las tres cintas posteriores.