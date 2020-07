Anuncia Lana Del Rey su primer libro de poemas

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Lana Del Rey anunció la publicación de su primer libro de poesía, que llevará por título 'Violet Bent Backwards Over the Grass'.

La colección contiene más de 30 poemas, entre los que se incluyen Never to Heaven, The Land of 1,000 Fires, Past the Bushes Cypress Thriving, LA Who Am I to Love You?, Tessa DiPietro, Happy, Paradise is Very Fragile, Bare Feet on Linoleum y otros muchos.

La edición de tapa dura estará disponible el 29 de septiembre e incluye páginas manuscritas con su caligrafía y sus originales fotografías.

Además de la edición impresa, Lana Del Rey da vida a su poesía en un audiolibro con una interpretación de spoken word en el que ella misma lee catorce poemas extraídos de 'Violet Bent Backwards Over the Grass' acompañada de música de su frecuente colaborador, Jack Antonoff.

El álbum de spoken word sale a la venta el 28 de julio como descarga electrónica en las principales tiendas de audiolibros. La edición vinilo y CD de la interpretación de spoken word saldrán a la venta el 2 de octubre de con Interscope / Polydor Records.

"Violet bent backwards over the grass es el título de un poema del libro y es el primer texto de muchos que he escrito. Algunos han surgido de forma íntegra, los dicté y los copié después, y otros en los que he trabajado laboriosamente, escogiendo cada palabra para perfeccionar el poema", plantea la propia Lana.

Y añade:

"Son eclécticos y honestos y no pretenden ser otra cosa de lo que son, y por ello me siento orgullosa de los textos, especialmente porque el espíritu con el que se han escrito es muy genuino. Estoy feliz de donar una sustancial parte de los ingresos para apoyar a algunas organizaciones nativas americanas a las que siempre quise donar, por las experiencias que he tenido que han influenciado muchísimo mi curso vital".