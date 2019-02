Muere músico Andre Previn, ganador de 4 premios Oscar

El pianista, compositor y director de orquesta Andre Previn, cuya vasta carrera lo llevó a los mundos de Hollywood, el jazz y la música clásica rechazando siempre que su trabajo más popular le restara peso a su talla, falleció el jueves. Tenía 89 años.

Su mánager Linda Petrikova dijo que Previn murió en su casa en Manhattan.

Su exesposa Mia Farrow tuiteó: ``Nos vemos en la mañana mi amado amigo. Que descanses en gloriosas sinfonías".

Previn era un niño prodigio cuya familia huyó de la Alemania nazi. Cuando era adolescente encontró trabajo como compositor y arreglista, haciendo obras a destajo para Hollywood, la mayoría de las veces con MGM, lo que le llevó a ganar cuatro premios Oscar por su orquestación de musicales tan distinguidos como ``My Fair Lady`` (``Mi bella dama") de 1964.

Previn abandonó eventualmente Hollywood por una carrera como director clásico. Fue nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica de Houston en 1967, y dirigió orquestas tan renombradas como la Filarmónica de Los Angeles y la Filarmónica Real de Londres.

En 1998, su ópera basada en ``A Streetcar Named Desire" (``Un tranvía llamado deseo") se estrenó en la Ópera de San Francisco

A lo largo de su trayectoria Previn siguió con un pie dentro del jazz. ``Nunca cambio conscientemente de velocidad cuando toco jazz o música clásica", dijo una vez. ``Todo es música".

Podría decirse que nadie se desempeñaba a tan alto nivel en tantos géneros distintos de la música contemporánea. Pero la versatilidad de Previn tenía un precio.

``Los críticos musicales lo han dejado bastante claro", dijo una vez. ``Que cualquier compositor que haya contribuido a un tintineo de cuatro barras para una película sería considerado como `compositor de Hollywood' a partir de entonces, incluso si el resto de su producción consistiera únicamente de sonatas litúrgicas para órgano".

Previn se volvió muy conocido e impulsó su fama con su propensión a aparecer en las columnas de chismes de la farándula.

Se casó cinco veces, incluyendo con Farrow y la violinista Anne-Sophie Mutter. Fue una de las primeras personas de Hollywood en experimentar con LSD, y su libro de memorias sobre sus días en los estudios de cine ``No Minor Chords`` incluyó importantes revelaciones de todos, desde Lenny Bruce hasta Ava Gardner. Además la huérfana coreana que él y Farrow adoptaron, Soon-Yi, se convirtió en el centro del escándalo de los tabloides cuando se involucró sentimentalmente con el entonces novio de Farrow, Woody Allen, y éstos eventualmente se casaron.

Previn nunca escuchó jazz hasta que era adolescente. Nació en 1929 en una familia judía rica de Berlín, y fue enviado a estudiar música clásica con maestros eminentes cuando su talento comenzó a aflorar. Pero la familia tuvo que escapar de Alemania en 1938 y se mudó brevemente a París antes de viajar a Estados Unidos.

``Tuve un entrenamiento puramente clásico", dijo Previn. ``Y entonces cuando era un chico en Los Ángeles alguien me dio un disco de (el pianista) Art Tatum interpretando 'Sweet Lorraine' y quedé asombrado y encantado con él".

Uno de los primos de su padre trabajaba como director musical en Universal Studios y así fue como Previn llegó pronto a MGM.

Hollywood lo recibió con los brazos abiertos: fue nominado a 13 Premios de la Academia y ganó cuatro. Además de ``My Fair Lady``, fue galardonado por la música de ``Gigi`` (1958), ``Porgy and Bess`` (``Porgy y Bess", 1959) e ``Irma La Douce`` (``Irma la dulce", 1963).

Previn y Farrow, su tercera esposa, tuvieron tres hijos y adoptaron otros tres durante su muy publicitada relación.

Después de que se supo del romance de Soon-Yi con Allen a comienzos de la década de 1990, Farrow criticó duramente al cineasta por iniciar una relación con la joven para la cual fue por años una figura paterna. Allen y otros respondieron que él apenas y había conocido a Soon-Yi de pequeña y que Previn no era solo una figura paterna, sino su padre.

``Lo arrollaría alegremente con una aplanadora", dijo Previn sobre Allen, quien eventualmente adoptó dos hijos con Soon-Yi.

En agosto de 2002, a los 72 años, Previn se casó con Mutter, la violinista que había sido una superestrella de la música clásica desde la adolescencia. Ella tenía 39 años. En 2005 su álbum ``Violin Concerto 'Anne-Sophie'``, que Previn compuso para ella, ganó el Grammy a la mejor interpretación instrumental solista con orquesta (dirigida por Previn). Pero el matrimonio terminó en divorcio en 2006.

La segunda esposa de Previn, Dory Previn, también tuvo una importante carrera como cantante y compositora. Colaboró con Previn durante su matrimonio en canciones nominadas al Oscar para películas como ``Pepe`` de 1960, y ``Two for the Seesaw`` (``Dos buscando un destino") de 1962. Después de que la dejó por Farrow, ella escribió sobre la experiencia en ``Beware of Young Girls``.

Las otras esposas de Previn fueron Betty Bennett y Heather Hales.

En 1958, el músico ganó el primero de numerosos premios Grammy por la banda sonora de ``Gigi``. En 1960 le otorgaron el de mejor interpretación de jazz por secciones de ``West Side Story`` (``Amor sin barreras").

Ganó el mismo premio al año siguiente por ``Andre Previn Plays Harold Arlen``. En 1998 recibió el reconocimiento a la trayectoria del Kennedy Center y Farrow le leyó un homenaje en la gala transmitida por televisión.

``Desde que nos conocimos has sido un amigo verdadero y leal para mí. Gracias por la música, el amor y las memorias", dijo.

Hacia el final de su carrera a Previn le preguntaron si sentía que abarcó mucho pero apretó poco.

``Eso me han dicho casi toda mi vida: `¿por qué no me concentro en la dirección o en la composición o en mis propias interpretaciones, o en el jazz?'", respondió.

``Pero yo soy naturalmente curioso sobre muchas disciplinas diferentes en la música y disfruto hacerlas. Y mientras la gente sea tan amable como para permitírmelo, seguiré probando".