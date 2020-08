Muere la actriz Cecilia Romo por coronavirus

Ciudad de México.- Luego de cuatro meses de lucha, Ceci Romo perdió el domingo la batalla a los 74 años de edad.

La actriz contrajo Covid-19, enfermedad que superó semanas después de su ingreso al hospital, sin embargo, los estragos de esta fueron mayores.

"No estaba muy bien. Desde que la fui a ver el fin de semana pasado, ya no estaba bien. Le retiraron el bazo, estaba estable, le estaban haciendo hemodiálisis, las toleraba, pero pues ahorita me dieron la noticia.

"No tengo idea (cómo serán los servicios funerarios)", compartió anoche su hijo, Roberto Ravelo Romo.

Durante su estancia en el hospital, Romo superó tres hemorragias pulmonares, una bacteria E.Coli, anemia, problemas en el riñón y la vesícula, la intubaron en tres ocasiones e incluso un pre-infarto.

Como una mujer fuerte, guerrera y optimista que logró superar el coronavirus, más no sus secuelas, es como su hija Claudia Romo recordará siempre a su mamá, con quien pasó los últimos días a su lado.

"Para mi mamá todo era posible, su vida era increíble, ella se transformó tres veces", dijo Claudia a Gente. Romo tuvo cuatro hijos, de los cuales fallecieron dos y únicamente le sobreviven Claudia y Roberto.

La actriz inició con el sueño de ser economista, incluso estudió la carrera, sin embargo, el destino le tenía preparado otro rumbo: estar sobre los escenarios.

En 1985 debutó en cine con la película Los Náufragos del Liguria, y participó en más de 30 obras de teatro, siendo ¿Cómo Aprendí a Manejar?, su primera puesta en escena.

En televisión, el rostro de Romo se popularizó gracias a Cadenas de Amargura (1991), protagonizada por Daniela Castro. También participó en Juro Que Te Amo (2008) y La Rosa de Guadalupe.

"Ceci Romo se fue al cielo. Se fue como el sol de un atardecer, despacio, de mi mano y para descansar después de una lucha de 169 días", expresó Claudia, quien dijo que su madre deseaba ser conferencista.

Previo a su fallecimiento, la vida de la actriz quedó plasmada en "No Bajes los Brazos, Abraza la Vida. Una Historia de Resiliencia, Ceci Romo", un libro en el que colaboraron sus hijos.