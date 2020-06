Muere Ian Holm a los 88 años de edad

Associated Press / Ian Holm

The New York Times

Nueva York— Ian Holm, un virtuoso actor británico celebrado por sus actuaciones en obras de Shakespeare y en películas como la trilogías de "El señor de los anillos" y "Hobbit", murió este viernes en Londres. Tenía 88 años.

Isabella Riggs, una empleada de sus agentes, confirmó la muerte. Ella dijo que la causa era una enfermedad relacionada con el Parkinson.

Un actor de carácter que eventualmente desempeñó papeles principales, Holm tenía una especie de maleabilidad mágica, con un rango que iba de lo dulce a lo psicótico. En el teatro, recorrió toda la gama de Shakespeare, desde el alegre Príncipe Hal hasta el atormentado Rey Lear.

En las películas, Holm encarnó personajes de diversos orígenes geográficos y de diferentes naturalezas, incluido un duro policía de Nueva York en "Night Falls on Manhattan", un abogado negligente en "The Sweet Hereafter" y un genio bohemio en el papel principal de "Joe Gould’s Secret

Explorando el mundo de la fantasía, fue un robot que funcionaba mal en "Alien" y el hobbit Bilbo Baggins en "La comunidad del anillo" y "El retorno del rey", de la trilogía “El señor de los anillos".

Al explicar su habilidad para sumergirse en personajes tan dispares, dijo simplemente: "Soy un camaleón". La transformación fue tanto emocional como física, ya que descubrió nuevas profundidades de compasión incluso en los personajes más improbables.