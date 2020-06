Lanza Black Eyed Peas disco latino

Reforma

Ciudad de México.- Will.i.am, de los Black Eyed Peas, lo explica así: "En estos tiempos, todo se trata de negros y morenos".

Consciente de que las colaboraciones interculturales jamás habían tenido tanta importancia, la banda estadounidense se da una zambullida por completo en la música urbana latina con su octavo álbum de estudio, Translation.

"Es el momento justo para sacar este disco, que aprecia la comunidad latina, el reguetón, lo poderoso, la mente abierta que tienen, lo colorido que son los latinos", completa Taboo en entrevista.

Los fans del proyecto ganador de seis Grammys ya conocen de la placa hits como "Ritmo", al lado de J Balvin, "Mamacita", con Ozuna, y "No Mañana", con El Alfa.

Y que se preparen, porque, en el disco que sale este viernes vienen duetos con pesos pesados como Shakira ("Girl Like Me"), Becky G ("Duro Hard") y Tiga y Nicky Jam ("Vida Loca").

"Shakira es la reina. Amo cómo trabaja tan duro, cómo está tan comprometida con su arte, su vitalidad, la manera en que canta. Es algo único. Desde que surgió, no ha habido nadie como ella", comenta apl.de.ap.

El comentario social no es ajeno a The Black Eyed Peas: "Where is the Love?", de 2003, fue una reacción al 9/11, y Masters of the Sun Vol. 1, su placa de 2018, fue política y abordó temas como la violencia con armas de fuego.

Translation, sin embargo, acotan los músicos, tiene una función muy diferente pero, subrayan, no menos importante.

"En estos momentos, las noticias son las que nos bombardean con política. Es nuestro trabajo brindarle a la gente gozo, amor", comenta will.i.am.

The Black Eyed Peas tienen en la cabeza la idea de que las cosas mejorarán, a pesar del coronavirus alrededor del orbe, o la podredumbre que sacó a la luz el movimiento #BlackLivesMatter.

"Somos optimistas respecto al futuro. Creemos en la humanidad, en los científicos, en el espíritu de las personas. Esto que estamos pasando es sólo un bache en el camino. Saldremos de ello", dice will.i.am.

Y ellos mismos, ¿cómo están atravesando el momento, en un año que, hubieran pensado, los iba a hacer viajar por todo el mundo con su nueva música?

"Por supuesto que preferiríamos hacer conciertos con gente en vivo, pero lo que tenemos son los streamings y tendremos que quedar satisfechos. Es para mejor", dice apl.de.ap.

El viernes, el grupo que ha vendido más de 50 millones de discos, formará parte de un concierto en vivo, Democracy Summer 2020, al lado de figuras como Katy Perry y Ne-Yo.

Organizado por Rock the Vote, el evento busca alentar la participación de jóvenes en las elecciones presidenciales de EU en noviembre, toda vez que 4 millones de ciudadanos entran al padrón este año.

"Votar es una manera con la que podemos cambiar las cosas. Creo que debemos unirnos y generar un cambio. Votar es ser escuchado", menciona apl.de.ap.