Muere hermana de integrante de One Direction

Ciudad de México.- Louis Tomlinson ex integrante de la banda inglesa One Direction nuevamente se encuentra de luto tras la repentina muerte de su hermana.

Félicité, modelo e influencer de las redes sociales con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, se desmayó el miércoles luego de un presunto ataque al corazón en su apartamento en Londres.

La noticia se da a conocer a casi tres años de que la madre de Louis, Johannah Deakin, falleciera luego de una larga batalla contra la leucemia.

Hace exactamente una semana, la estrella de One Direction lanzó una nueva canción donde le rinde un tributo muy conmovedor a su madre, Two of Us.

En la canción, Louis, le canta directamente a Johannah, diciéndole cuánto la extraña y cómo vive su vida desde su partida.

You'll never know how much I miss you/The day that they took you, I wish it was me instead / But you once told me don't give up/You can do it day by day/And diamonds they don't turn to dust or fade away

Nunca sabrás cuánto te extraño / El día que te tomaron, ojalá hubiera sido yo / Pero una vez me dijiste que no me rindiera / Lo puedes hacer día a día / Y los diamantes no se convierten en polvo ni se desvanecen.

La última vez que Félicité compartió una foto en Instagram fue el domingo 10 de marzo. En la imagen, puede verse sentada en el suelo mientras se toma una selfie