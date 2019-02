Muere exbaterista de The Cure

Andy Anderson, quien fuera baterista de la banda The Cure, falleció este martes debido a que padecía cáncer terminal, reportó el portal NME.

La semana pasada, el músico reveló en Facebook que estaba luchando contra un cáncer terminal.

"Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación", externó el músico, agregando que estaba a punto de comenzar el tratamiento para la enfermedad.

"Estoy seguro de que a Andy Anderson le gustaría que sus fanáticos y amigos a los que estaba tan dedicado y que tanto quería saber, que lamentablemente falleció", escribió Sean Dunmore, uno de sus amigos.

"Se ha ido a la próxima aventura, al próximo concierto. Todos tienen tantos buenos recuerdos de este hombre amable y gentil. Él no querría que estuvieras triste, y celebrar la alegría de la vida".