Muere Dustin Diamond, actor de 'Salvados por la campana'

Tomada de Instagram

Dustin Diamond, famoso actor que interpretó a Screech en la serie Salvados por la campana, murió. Esto luego de informar recientemente que padecía un cáncer terminal, publicó Milenio.

La noticia sobre el fallecimiento del actor de 44 años se reportó mediante el portal TMZ.

Salvados por la campana se transmitió de 1989 a 1993 y dio paso a las series derivadas The College Years y The New Class, en las que Diamond apareció.