Da positivo Donna Karan a Covid tras aplicarse vacuna

Tomada de Instagram / Donna Karan

Ciudad de México— La diseñadora de moda Donna Karan dio positivo al coronavirus un día después de haberse aplicado la vacuna contra la enfermedad.

"Bueno, nunca pensamos 'me pasará a mí'. Yo realmente no lo hice. Pero por loco que suene, el día después de haber recibido la primera vacuna, me dijeron que estuve expuesta a la Covid-19 unos días antes, así que mi equipo y yo nos hicimos pruebas, y efectivamente salí positiva", escribió la famosa en Instagram.

"No me siento genial, pero tampoco tan terrible, y estoy descansando en mi casa en Nueva York. Y un recordatorio más que nunca de lo importante que es poner hincapié en el cuidado de la salud".

La famosa pidió que no se le quite el apoyo a los trabajadores de la salud, y recordó que esa era la razón de que formó el Programa de Terapeuta Interrogativo Urban Zen hace más de 10 años.

"Como mi esposo Stephan me dijo antes de su muerte: 'Donna, hagas lo que hagas, cuida de los enfermeros'. Por supuesto, también se trata de médicos, pacientes y seres queridos", añadió.

"Todos enfrentamos desafíos de atención médica en algún momento de nuestras vidas, pero puede ser mucho menos aterrador para todos los involucrados. Gracias a los médicos y enfermeras @mountsinainyc por cuidarme tan bien. ¡Manténganse seguros y usen una máscara!".