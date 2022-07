Muere David Warner, actor de cintas como 'Tron', 'Titanic' y 'La Profecía'

Ciudad de México.- El actor británico David Warner, conocido por sus papeles en películas como Tron, Titanic y La Profecía, falleció a los 80 años, según confirmó este lunes su familia con un comunicado entregado a la BBC.

"Durante los últimos 18 meses, abordó su diagnóstico con una gracia y dignidad características", señaló la familia de David Warner, confirmando que la causa de la muerte fue una enfermedad relacionada con el cáncer.

"Nosotros, su familia y amigos lo extrañaremos enormemente, y lo recordaremos como un hombre, compañero y padre de buen corazón, generoso y compasivo, cuyo legado de trabajo extraordinario ha tocado la vida de tantos a lo largo de los años. Estamos desconsolados.

En sus casi siete décadas de carrera, David Warner actuó en poco más de 220 producciones de cine y televisión, de acuerdo con el portal IMDb. Nacido en Manchester, Inglaterra, estudió en la aclamada Real Academia de Arte Dramático y su trabajo con la Royal Shakespeare Company lo vio actuar en Hamlet, Henry VI en The War of the Roses en la década de 1960.

David Warner actuó en varios clásicos del cine

En 1966 ganó un premio BAFTA por la película de Karel Reisz, Morgan: A Suitable Case for Treatment, junto a Vanessa Redgrave, y más tarde un premio Emmy por su trabajo en la miniserie de 1981, Masada.

Posteriormente trabajó en filmes reconocidos como Tom Jones, La Profecía, Time Bandits, Tron, Star Treks V y Titanic. En esta última interpretó al compañero de Billy Zane, Spicer Lovejoy.

Uno de sus últimos papeles fue el del almirante Boom en Mary Poppins Returns, junto a Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda.

"Muy triste escuchar el fallecimiento de David Warner, un actor con un gran legado en el escenario y la pantalla y papeles inolvidables en filmes como Perros de Paja, Tron y Titanic", escribió el director Edgar Wright (Baby Driver) en Twitter.

David Warner pasó sus últimos días en Denville Hall, un hogar de ancianos para jubilados de la industria del entretenimiento.

Según el comunicado de su familia, a Warner le sobreviven "su amada pareja Lisa Bowerman, su muy querido hijo Luke y su nuera Sarah, su buena amiga Jane Spencer Prior, su primera esposa Harriet Evans y sus muchos amigos adorados".