Fui víctima de la mentira: Ricky Martin

Ciudad de México.— El cantante boricua Ricky Martin aseguró que fue víctima de mentiras que dijo un familiar ante autoridades, esto al pronunciarse en un video sobre la orden de restricción que fue archivada en un juzgado de Puerto Rico.

"Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios en el ojo público y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas.

"Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales y lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz", dijo en el corto clip.

El mensaje se dio a conocer luego de que la mañana de este jueves un tribunal de Puerto Rico archivara la orden de restricción emitida contra Martin, por desistimiento del querellante.

Durante la grabación compartida en Instagram, el artista explicó que no se pudo defender antes públicamente porque el proceso le exigía guardar silencio hasta poder hablar frente a un juez.

"La mentira hace mucho daño, me hizo mucho daño a mí y a mis hijos, a mi esposo, a mis padres y a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir", aseguró el cantante.

A principios de julio, un juez emitió una orden de restricción contra el cantante. La orden se presentó bajo la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, pero en ese momento la Policía no proporcionó más detalles, incluyendo quién la había solicitado.

La audiencia del caso se desarrolló el jueves por la mañana a puerta cerrada y las partes participaron de forma virtual.

El cantante, que se presentará este viernes y sábado en concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl, señaló que a partir de este momento comenzará en la búsqueda de su estabilidad tras el asunto legal que enfrentó.

"Hoy me toca sanar, porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino", dijo Martin.

El estado de ánimo del intérprete fue confirmado por uno de sus abogados, Joaquín Monserrate Matienzo, quien declaró al portal puertorriqueño El Nuevo Día que Ricky Martin está destrozado.

"Él estaba destrozado, lo digo porque lo vi, con esta decisión hay un alivio, pero conociéndolo, esto le tomará tiempo en superarlo" indicó el abogado.