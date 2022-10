Me robaron mi infancia y eso me mata: Paris Hilton

Ciudad de México.— Paris Hilton reveló más detalles sobre el abuso sexual que asegura vivió cuando era adolescente y se encontraba en un internado en 1990.

La socialité rompió el silencio a través de un artículo de opinión publicado en The New York Times, donde la también modelo recordó que fue "sometida a exámenes médicos" a media noche.

De acuerdo con las declaraciones de la modelo, dichos "exámenes médicos" en realidad se trataban de abusos por parte del personal del internado Provo Canyon en Utah.

"Ni siquiera fue con un médico, los hicieron un par de miembros del personal, nos acostaban sobre la mesa y metían sus dedos dentro de nosotras. No sé qué estaban haciendo, pero definitivamente no eran médicos", dijo Hilton a New York Times.

Con el paso del tiempo, Paris Hilton dijo sentirse pensativa y haber guardado lo que había ocurrido en aquel internado, pero ahora, al ser adulta, confiesa sentirse con miedo al pensar con franqueza que fue abusada sexualmente.

"Privada del sueño y fuertemente medicada, no entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y dije: '¡No!' Simplemente dijeron: 'Cállate'", recordó la socialité.

Después de contar su historia de abuso sexual, Paris Hilton detalló estar afectada por lo ocurrido.

"Fui violada y lloro mientras escribo esto porque nadie, especialmente un niño, debe ser abusado sexualmente. Me robaron mi infancia y eso me mata. Esto todavía les está pasando a inocentes", concluyó.