Maridos discretos ¡y guapísimos!

Ciudad de México— Ellas son quienes brillan en Hollywood, sus nombres son los que figuran en los encabezados y sus fotos aparecen en todos lados. Todas son actrices bellas y famosas, y por lo tanto codiciadas, pero ellas ya encontraron al amor fuera de su glamoroso círculo laboral.

Y aunque son pocos quienes pueden identificar a los esposos de estas estrellas femeninas, lo cierto es que cuentan con un gran atractivo físico, por lo que no entendemos por qué habían escapado de nuestro radar por tanto tiempo.





Conócelos…

Benjamin Millepied - Natalie Portman

Y el baile los unió... o algo así. La pareja se conoció en el set de El Cisne Negro, en 2010, donde Benjamin coreografió varias secuencias de ballet.

Su trabajo en esa película le valió el Óscar a Natalie, pero seguramente pesa más el hecho de que se enamoró de quien fuera director del Ballet de la Ópera de París.

Tras apenas dos años de relación, la actriz y el bailarín se casaron y ahora son padres de dos hijos.





Jim Toth - Reese Witherspoon

El marido de la actriz no es ajeno a la industria del entretenimiento, pues es agente de talentos. Sin embargo, por su físico bien podría pasar por galán de Hollywood.

La ganadora del Óscar lleva ya siete años casada con Jim, y aunque suele ser muy reservada en cuanto a su relación, en una entrevista con Harper's Bazaar comentó que su marido fue quien más la animó para incursionar como productora, aprovechando que es una ávida lectora.





Bart Freundlich - Julianne Moore

Su carrera como actriz no sólo le ha dejado Globos de Oro, BAFTAs y hasta un Óscar. Su premio más grande fue encontrar el amor en Bart, quien se desempeña como escritor, productor y director (entre sus trabajos está la serie Mozart in the Jungle, con Gael García Bernal).

Y aunque ella le lleva 10 años, la diferencia de edades le ha sentado muy bien a la pareja, que se casó en 2003 y procreó a dos hijos.





Darren Le Gallo - Amy Adams

Este guapo alemán empezó su carrera como asistente del departamento de arte de cintas como Matrix Reloaded, pero también tiene experiencia como actor.

De hecho, la página imdb.com registra que conoció a Amy en 2001, durante una clase de actuación, y al poco tiempo se hicieron novios. Tuvieron una hija y se casaron hasta 2015.





James Righton - Keira Knightley

Aunque él es un rockero británico bastante conocido en su país (es tecladista del grupo Klaxons), Keira no tenía idea de quién era cuando coincidieron en una cenita, en 2011.

Pero a ella no le hizo falta saber de la fama de James, pues de inmediato se sintió atraída hacia él y ese mismo año comenzaron su relación. Se casaron en 2013 en una sencilla ceremonia en Provenzal y son padres de una niña.





Gian Luca Passi de Preposulo - Jessica Chastain

Otra talentosa ganadora del Óscar que también ha tenido gran fortuna en el amor. Digamos que prácticamente encontó a su príncipe azul, pues su marido pertenece a la nobleza italiana, además de que es ejecutivo de moda.

Su boda, en 2017, se celebró en una majestuosa villa del siglo 17 en Venecia, y aunque la actriz dijo a People que el matrimonio nunca le interesó demasiado, lo cierto es que encontró al hombre de su vida.





Ryan Piers Williams - America Ferrara

Ella se hizo famosa como Ugly Betty, pero en la vida real no es nada fea... y su marido tampoco. La actriz conoció a Ryan cuando ambos estudiaban en la universidad y él la eligió para participar en un filme estudiantil que estaba dirigiendo.

A partir de entonces, su conexión profesional los llevó a establecer un vínculo más profundo que se materializó en una boda de ensueño, en 2011. Además de dirigir, Ryan también es actor.





Marco Perego - Zoe Saldana

A la actriz le robó el corazón este pintor y escultor italiano... y no es difícil imaginarse por qué. Pero no sólo es por su aspecto físico, sino porque Marco siente tal devoción por su esposa, que hasta adoptó su apellido luego de casarse.

Zoe es muy reservada, y por eso incluso mantuvo su boda en secreto, pero en una ocasión dijo a E! News que ambos mantienen muy viva la pasión... y se nota, pues ya tienen tres hijos.





Keith Lieberthal - Julianna Margulies

A la protagonista de The Good Wife no le da vergüenza admitir que fue la galanura de su hoy esposo lo que le llamó la atención cuando se conocieron, en una cena.

La ex estrella de ER le contó a Ellen DeGeneres que ella se le acercó y le preguntó si era modelo o actor, pero se llevó una gran sorpresa al saber que era egresado de Harvard, que trabajaba como litigante en Wall Street y que era judío. Están por cumplir 12 años de matrimonio y tienen un hijo, llamado Kieran.